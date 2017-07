Ist das iPhone SE ein Auslaufsmodell?

Ein Analyst meint, Apple werde das iPhone SE nicht mehr neu auflegen und das Modell auslaufen lassen. Zu Recht?

Vergrößern iPhone SE verkauft sich in Großbritannien am besten.

Im März 2016 hatte Apple das iPhone SE herausgebracht, mit Technik der 6(S)-Reihe im Vierzollgehäuse der 5er-Generation des iPhone, in diesem Frühjahr gab es lediglich doppelt so viel Speicher, aber keine weiteren Veränderungen. Das wird auch im Herbst so bleiben, ist sich der chinesische Analyst Pan Jiutang sicher . Für ein Vierzollgerät gäbe es nicht ausreichend Nachfrage, um Apple zum Upgrade zu überreden. Wer also noch in diesem oder im kommenden Jahr auf ein neueres iPhone umsteigen wolle, der müsse auch auf einen größeren Bildschirm akzeptieren. Bisher schien die Nachfrage nach einem kleineren aber günstigeren iPhone zumindest solide zu sein, das hat sich nach Jiutangs Ansicht offenbar geändert. Immerhin hat das iPhone SE mit dem kommenden iOS 11 keine Probleme, auch iOS 12 sollte ziemlich sicher noch darauf laufen.

Ob die Einschätzung von Pan Jiutang überhaupt zutrifft, darf angezweifelt werden. All zu oft erscheint das Modell in den Auswertungen von diversen Marktforschungsfirmen als beliebtestes iPhone, zum Beispiel in Großbritannien . Apple bricht seine Bilanzzahlen nicht nach einzelnen Modellen herunter, zuletzt hat das Unternehmen eine Fabrik in Indien eröffnet, die sich auf die Produktion von iPhones SE spezialisiert . Aus unternehmerischer Sicht wäre dies äußerst unüberlegt, wenn man beabsichtigt hätte, das besagte Modell einzustellen.