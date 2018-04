iTunes 12.6.4 heimlich veröffentlicht, iTunes 12.7.4 mit Musikvideos

Wer iTunes 12.6 betreibt, muss selbst aktiv werden und manuell auf die neue Version aktualisieren.

Vergrößern iTunes: Das uralte Logo

Heimlich: iTunes hat keinen App Store mehr und damit auch keine App-Verwaltung? Stimmt nur zum Teil, für das offensichtlich vertriebene iTunes 12.7. Apple hat aber auch noch einen versteckten Link in einem Support-Dokument ( via iFun ), der auf den Download von iTunes 12.6.3 führt, für Business-Kunden und solche, die unbedingt ihre Apps weiter über iTunes pflegen wollen. Diese Version hat nun ein Update auf iTunes 12.6.4 erhalten, Release-Notes gibt es dazu nicht, bitte Vorsicht, die neueste Version ist im englischsprachigen Support-Dokument verlinkt, die deutschsprachige Version des Beitrages ist offenbar noch nicht aktualisiert und lässt iTunes 12.6.3 herunterladen. Es ist also davon auszugehen, dass Apple nur kleinere Fehlerverbesserungen eingebaut hat. In den Updates erscheint die Version auch nicht, man muss gewissermaßen manuell auf die Suche gehen und den Installer laden. Es ist davon auszugehen, dass Apple in der aktuellen Version von iTunes 12.6 die gleichen Sicherheitslücken beseitigt hat wie in der offiziellen Version von iTunes 12.7.4 und wohl auch in iCloud für Windows 7.4.

Im gleichen Schritt hat der Entwickler auch das offiziell vertriebene iTunes mit der Versionsnummer 12.7.4 veröffentlicht. Neben den schon besagten behobenen Sicherheitslücken hat Apple eine neue Wiedergabeliste für Musikvideo eingefügt, darüber lassen sich die Clips komfortabler abspielen.