iTunes 12.7.3 bringt Homepod-Steuerung

Neben den wichtigsten Betriebssystemen hat Apple auch iTunes aktualisiert. Die neue Version kann auch den Homepod steuern.

Vergrößern Die aktuelle Version mit Homepod-Unterstützung.

Neben den neuen Version von iOS 11 und macOS High Sierra hat Apple auch iTunes aktualisiert. Die neueste Version ist unter Nummer 13.7.3.(46) im Mac App Store zu finden. Wie auch schon das mobile Betriebssystem hat die Medien-Software eine Homepod-Funktion verpasst bekommen. Über die Steuerung "Lautsprecher" im Playermenü kann man nun mehrere Wiedergabe-Quellen wählen, darunter künftig auch den Homepod.

Zudem hat Apple in iTunes 12.7.3 auch eine Sicherheitslücke geschlossen. Ein Fehler in Webkit machte es möglich, dass nach dem Öffnen eines speziell präparierten Links bösartiger Code ausgeführt werden konnte. Neben iTunes auf den Mac wurde auch die Windows-Version aktualisiert. Theoretisch ist also eine Steuerung des Homepods über einen Windows-Rechner möglich.