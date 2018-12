Jahresrückblick 2018: iPad

Im Jahr 2018 stellte Apple seine iPads völlig neu auf, zumindest die Pro-Abteilung: USB-C statt Lightning, FaceID statt TouchID.

Was war es doch im "Jahr des iPad" einfach: Wenn man eines der schicken Tablets aus Cupertino wollte, musste man sich nur entscheiden, ob man auch unterwegs Internet braucht oder nicht. Über die gewählte Speicherkapazität bestimmte letztendlich der Geldbeutel. Und an Farben bekam man alle, so lange sie schwarz waren. Und am Ende des neunten iPad-Jahres? iPad Pro, neu, in zwei Größen. iPad Pro, nicht mehr so ganz neu, nur noch in einer Größe, einer dritten. Die vierte Größe bringt das iPad 6, das an sich schon recht veraltete iPad Mini 4 die fünfte. Dann gibt es auch noch bis zu drei Farben pro Modell. Und drei bis vier (!) Speichergrößen. Und natürlich nach wie vor die Wahl zwischen WiFi und WiFI+LTE. Hilfe!

Was aber auf den ersten Blick so unübersichtlich aussieht, folgt einer Strategie. Apple deckt nun einen Preisbereich von unter 400 bis über 1650 Euro ab. Das neue iPad Pro mit seinem A12X-Prozessor positioniert sich ernsthafter denn je als Alternative zum Laptop, ja, sogar zum Desktop – Mängel bestehen allenfalls noch bei der Software. Die günstigeren Geräte, wie das iPad Pro 10,5 und das iPad 9,7 sind mit ihren Chips aus dem Vorjahr immer noch hochaktuell und noch eine ganze Weile zukunftssicher. Einzig das iPad Mini harrt der Überarbeitung, da deuten aber erste Anzeichen darauf hin, dass Apple das im kommenden Jahr angehen wird.

Der Streit von 2018 geht bestimmt auch im Jahr 2019 weiter: Ist das iPad nun ein Computer? Und wenn nicht, warum denn nicht? Was dem iPad (Pro) vor allem fehlt, sind Funktionen, die man aus der Desktop-Welt kennt. Etwa unterschiedliche Benutzerkonten. Oder ein echtes Dateisystem, das den Anschluss von externen Speichern ermöglicht, auf die man beliebig Daten auslagern kann. Aber wenn das iPad auf diese Art und Weise zum Computer wird, ist es dann noch ein iPad?

Besonders die Pro-Modelle richten sich an Kreative aus allen Sparten. Mit dem Apple Pencil 2 und dem für das Frühjahr 2019 angekündigten vollwertigen Photoshop macht das iPad definitiv einen großen Sprung. Aber es wird den Computer im Atelier oder dem Tonstudio nicht ersetzen, dafür aber so weit ergänzen, dass man viele Tätigkeiten nach draußen verlagern kann. Das dürfte die Zukunft des iPad sein.

Was wir über die Gegenwart im Jahr 2018 geschrieben haben, lesen Sie hier nochmals:

