Jony Ive kehrt als Design-Chef zurück

Apple macht Jony Ive wieder zum Design-Chef bei Apple. Der Brite ist schon seit 25 Jahren für den iPhone-Konzern tätig.

Vergrößern Das iPhone gehört zu den größten Designerfolgen von Jony Ive. © Apple

Mit dem iPhone-Design und der visuellen Gestaltung von iOS machte sich Jony Ive bei Apple einen Namen. Vor zwei Jahren verließ der Design-Chef jedoch die Kreativabteilung von Apple und war seitdem als Chief Digital Officer im Unternehmen tätig. Laut Bloomberg will Apple den 50-jährigen Jonathan Ive pünktlich zur Eröffnung des Apple Park wieder zum Design-Chef von Apple machen. Was aus den bisherigen Nachfolgern Alan Dye und Richard Howarth wird, bleibt jedoch vorerst unklar.

Sie traten recht selten an die Öffentlichkeit. Meist wurde Jony Ive bei Design-Vorstellungen ins Rampenlicht gerückt. Die kreative Ader von Ive wurde bereits in seiner Kindheit gefördert. Sein Vater, ein Goldschmied, schenkte seinem Sohn immer zum Weihnachtsfest einen Tag in seiner Werkstatt. Dort konnte Ive seiner Kreativität freien Lauf lassen. Nach seinem Studium an der Northumbria University in Northeast England hielt er einen Abschluss in Produktdesign in den Händen. Direkt nach seinem Studium wurde er Partner bei der Design-Agentur Tangerine in London und entwickelte Produktdesigns für Nokia oder Samsung. Bei Apple ist Ive seit 1992 tätig. Neben dem Design des iMac gehen auch die Gestaltung des iBook, MacBook Pro, iPod, iPhone und iPad auf sein Konto.

