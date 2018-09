Keine Sorge um lange Zulassung der EKG-Funktion

Momentan gibt es nur widersprüchliche Berichte um die Freischaltung der EKG-Funktion der Apple Watch in Europa.

Vergrößern EKG in der Apple Watch © Apple

Keine Sorge: 9to5Mac äußert nach einer Recherche in Großbritannien die Sorge, die Freigabe der EKG-Funktion der neuen Apple Watch Series 4 könne noch Jahre dauern – zumindest in UK. Denn die zuständige Behörde MHRA könnte noch eine medizinische Studie verlangen, die sich hinziehen könnte. Immerhin hat Apple die Möglichkeit, die Freigabe in der EU bei einer anderen Behörde zu beantragen und nach unseren Informationen ist das ebenso geschehen , wie eine wissenschaftliche Studie zur Funktionsweise und Zuverlässigkeit der EKG-Messung am Handgelenk. Gegenüber den Kollegen von heise.de hatte sich bereits ein Mediziner optimistisch gezeigt , dass es nicht mehr solange dauern wird, bis sich die Funktion in der EU nutzen lässt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat ihre Freigabe mittlerweile erteilt, dem Rollout in den den USA steht nichts mehr im Wege.

