Keynote am 30. Oktober: Neue iPad Pro, neue Macs

In New York wird Apple am Dienstag neue Produkte vorführen - zu einer angenehmen Zeit für hiesige Interessierte.

Schon seit Wochen hatte die Szene spekuliert, Apple werde es in diesem Herbst nicht bei einer Keynote belassen und der Vorstellung des iPhone XS (Max) und XR sowie der Apple Watch Series 4 am 12. September ("Gather Round") eine weitere Veranstaltung folgen lassen würde – bei der es dann um iPads und Macs gehen würde.

Prompt versandte Apple am 18. Oktober eine Einladung zu einer Veranstaltung unter dem Motto "There's more in the making" - und versandte an die Presse 371 verschieden Motive in Form stilisierter Apple-Logos. Der Ort ist ein ungewöhnlicher: Alle Welt hatte mit einer weiteren Show Apples im Steve Jobs Theater in Cupertino gerechnet, doch stellt ist die Brooklyn Academy of Music im Howard Gilman Opera House im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn die Bühne. Wie üblich beginnt die Veranstaltung um 10 Uhr Ortszeit, was aber einen für uns angenehmen Nachmittagstermin zur Folge hat: Denn morgen ist es nach mitteleuropäischer Zeit erst 15 Uhr – die USA beenden ihre Daylight Saving Time erst am kommenden Wochenende.

So verfolgen Sie die Keynote Apple sendet wie zuletzt immer einen eigenen Stream, den Sie auf der Website des Herstellers abrufen oder auf Ihrem Apple TV verfolgen können. Seit der Show im September nutzt Apple auch Twitter als zusätzlichen Kanal, das ist auch dieses Mal wieder der Fall. Wenn Sie bewegte Bilder und/oder Ton nicht an Ihrem Arbeitsplatz oder auf dem Heimweg verfolgen können, //www.macwelt.de/specials/live-events:empfehlen wir Ihnen natürlich unseren Ticker, der Sie am Dienstag ab 15 Uhr MEZ stets auf dem Laufenden hält . Aber auch diesen Artikel werden wir im Verlaufe der Veranstaltung aktualisieren und von den Neuheiten berichten.



MacOtakara zeigt ein kurzes Video ( hier bei 9to5Mac eingebettet ) von den Vorbereitungen am Gebäude, konnte aber keinen Blick hinein werfen. So ist nicht viel zu sehen, nur Kräne vor bereits bunt verzierten Fenstern, die weitere Dekoration bekommen. Apple wählt das Motto und die Grafik für seine Einladungen immer sorgfältig aus, ebenso will der Veranstaltungsort gerne etwas sagen, vor allem dann, wenn man auswärts auftritt. So freuen wir uns auf ein paar Arien von Heldentenören, charmanten Alt-Stimmen, jubelnden Sopranistinnen und einer Bass- oder Baritonstimme der Vernunft, die alles zusammenhält. Gegen eine komische Oper hätten wir aber auch nichts einzuwenden.

Was könnte aber nun wirklich auf dem Programm stehen statt "Lucia di Lammermoor" oder " L e nozze di Figaro"?

Neue Hardware für Profis und Ambitionierte

Die Prognose, Apple würde neue iPad Pro vorstellen , ist überhaupt nicht weit her geholt. Neue Modelle sind längst fällig. Zuletzt hatte Apple seine Tablets im Juni 2017 zur WWDC aktualisiert, im März dieses Jahres kam mit dem iPad 6 ein Gerät, das die Lücke zum professionellen Angebot mit 10,5 und 12,9 Zoll Bildschirmdiagonalen merklich verkürzt hat. An sich ist nur noch der Bildschirm der iPad Pro besser, hinsichtlich Farbumfang der Bildwiederholrate von 120 fps (Pro Motion). Zeit also, dass Apple nachlegt und die Lücke wieder deutlich größer werden lässt. Von gut informierten Analysten wie Ming-Chi Kuo haben wir bereits einige Details erfahren, wie die neuen Geräte aussehen werden: Der Rahmen wird dünner, auf den Home Button wird Apple verzichten und damit auf die TouchID; stattdessen beherrschen die neuen Tablets die FaceID, selbst im Querformat. Sprich: Technologie des iPhone X und seiner Nachfolger schafft es nun auch ins iPad Pro, dabei könne Apple aber auf eine Notch verzichten.

Zwei weitere wesentliche Neuerungen heben das iPad Pro 2018 vermutlich von seinen Vorgängern und vom Einsteiger-iPad aus dem Frühjahr ab: Statt Lightning wird Apple womöglich auf USB-C setzen und dem iPad Pro einen neuen Apple Pencil zur Seite stellen. Auf die Details darf man gespannt sein, noch kann man aber seine Erwartungen artikulieren, für eine Wunschliste ist es zu spät.

CNET hat etwa eine Liste von Features , die ein neues iPad Pro mitbringen sollte. Die FaceID ist nicht einmal darunter, diese gilt schließlich als gesetzt. Aber mehr Bildschirm auf der gleichen äußeren Größe ist ein wichtiger Punkt, das hängt aber mit dem neuen Design zusammen, das an das iPhone X angelehnt sein dürfte. CNET wünscht zudem eine bessere Tastatur und einen vernünftigen Browser, der mehr an den Desktop heranreicht - das iPad Pro soll schließlich das Notebook ersetzen. Wie man es dreht und wendet, wird das iPad Pro gewiss nicht zum Chromebook, das hier als Beispiel dient. Mehr Profi-Software für das Tablet wäre ebenso ein Wunsch, der in diese Richtung spielt, aller Voraussicht nach wird Adobe Photoshop auf dem iPad zeigen, das 2019 fertig sein soll. Schließlich fordert CNET auch noch USB-C für eine reichhaltigere Peripherie – es deuten viele Vorzeichen darauf hin, dass Apple diesen Wunsch erfüllen wird.

Für Aufsehen hat Adobe auf seiner Entwicklerkonferenz Max in Los Angeles gesorgt, wo der Softwarehersteller ankündigte, Photoshop in einer voll funktionsfähigen Version auf das iPad zu bringen. Beginnen werde man damit im Jahr 2019 und die App nach und nach ausbauen. Gut möglich, dass Adobe diese Botschaft am morgigen Dienstag erneut unter die Leute bringt und vielleicht schon eine Vorabversion vorführt. Dazu passen würde auch ein neuer Apple Pencil und die künstlerische Note dieses Aspekts würde vielleicht die Vielfalt der Einladungen erklären: Die stilisierten Logos könnten durchaus mit Hilfe des neuen Eingabestifts entstanden sein, zumindest die meisten von ihnen.

Zusammengefasst: Neue iPad Pro kommen so sicher wie der Schlussvorhang einer Opernaufführung. Vermutlich wird Apple auch wieder bei zwei Größen bleiben, mit dünneren Rahmen könnten diese aber über 13 respektive 11 Zoll in der Diagonale steigen. Ein Apple Pencil 2 ist hochwahrscheinlich. Ein neues iPad Mini hingegen für diese Veranstaltung noch nicht, laut Ming-Chi Kuro arbeitet Apple zwar an der fünften Generation des kleinen Tablets, wir halten sein Debut aber für das kommende Frühjahr wahrscheinlicher, zusammen mit einem iPad 7.

The Mac strikes back

Schon in seinem dritten Geschäftsquartal musste Apple einen merklichen Rückgang der Mac-Verkäufe bilanzieren, im Zahlenwerk für das vierte Quartal, das Cupertino am Donnerstag vorlegen wird, dürfte ein weiterer Rückgang stehen. Außer einem weiter aktualisierten Macbook Pro im Juli hatte Apple in diesem Jahr auch noch keine neuen Macs vorgestellt . Das wird nun am Dienstag passieren, Top-Kandidat für eine Aktualisierung ist das Macbook Air. Dieses hatte Apple zuletzt 2015 aktualisiert und seither nebenbei mitlaufen lassen. Das Macbook Retina 12 Zoll konnte das Macbook Air aber nicht ersetzen oder verdrängen, zu teuer und zu eingeschränkt ist die flache Flunder, die Apple seit 2015 immerhin zweimal aktualisierte. Aller Voraussicht nach wird es ab Dienstag Abend keinen Unterschied mehr zwischen Macbook und Macbook Air geben, der Nachfolger wird wie das Macbook Air einen Bildschirm von 13 Zoll Diagonale mitbringen, der wie der des aktuellen Macbook hoch auflöst: Retina Display . Vor allem der Prozessor dürfte einen deutlichen Entwicklungssprung nehmen, von der derzeit fünften Core-Generation im Macbook Air auf die aktuelle achte. Bei den Schnittstellen wird Apple vermutlich exklusiv auf USB-C setzen, eine Touch Bar wird es im günstigen Macbook nicht geben, womöglich aber eine TouchID. Der Einstiegspreis sollte bei 999 US-Dollar liegen, darunter wird Apple es nicht machen. So weit, so absehbar.



Bei den Desktops könnten wir hingegen eine faustdicke Überraschung erleben, wenn der Mac Mini in einer neuen Version kommen sollte . Dem hatte Apple zuletzt im Herbst 2014 ein Update verpasst, mittlerweile ist der Einsteiger-Mac hoffnungslos veraltet. Noch recht neu sind die iMacs, die Apple im Juni 2017 zuletzt aktualisiert hatte, eine neue Generation mit neuen Core-Chips wäre denkbar, aber nicht zwangsläufig. Ebenso sollte ein Upgrade des iMac Pro noch ein bisschen auf sich warten lasse, hier kann man allenfalls marginale Änderungen erwarten. Einen Knüller hat Apple aber in der Hinterhand: //www.macwelt.de/a/der-neue-mac-pro-kommt-erst-2019,3438816:Den modularen Mac Pro, den das Unternehmen bereits für das Jahr 2019 versprochen hatte . Sollte Cupertino damit nicht November oder Dezember meinen, könnten Tim Cook und seine Kollegen morgen einen ersten Blick auf die Maschine geben - den Vorgänger mit seinem zylindrischen Design hatte Apple ein halbes Jahr vor dem Verkaufsstart erstmals in hübschen Werbebildern vorgeführt.

Zusammengefasst: Beim Mac steht Apple in der Pflicht, vor allem bei Einsteigergeräten. Ein neues Macbook (Air) kommt, noch bevor die Sopranistin ihre Schlussarie geschmettert hat. Ein neuer Mac Mini scheint ebenso fällig zu sein, es gibt auch erste Indizien, dass Apple eine solche Maschine für die Aufführung vorgesehen hat. Aktualisierte iMacs wären so normal wie ein Rezitativ des Baritons und vermutlich keine große Einlage wert. Womöglich kommt zur Zugabe aber noch der Heldentenor Mac Pro auf die Bühne, wir können aber nicht sagen, ob er dafür schon gut genug bei Stimme ist.

Und sonst so

Neue iPad Pro und neue Macs würden Apple auf alle Fälle ausreichen, eine zweistündige Show zu füllen. Diese würde zwar einige Längen haben, damit aber dann doch nicht an Werke von Richard Wagner erinnern. Ein paar Kleinigkeiten sollte es aber dazu noch geben. Wir setzen beispielsweise auf eine zweite Generation der AirPods und auf die Ladematte AirPower. Letztere hatte Apple vollmundig vor über einem Jahr für 2018 versprochen, aber wohl aufgrund technischer Probleme bei der Entwicklung dieses Versprechen immer noch nicht einhalten können. Die AirPods der zweiten Generation könnten wie die Apple Watch sich Gesundheit als wesentliches Produktversprechen auf die Fahnen schreiben, denkbar wäre, dass die Ohrstöpsel auch den Puls messen. Angeblich arbeitet Apple auch an einem OverEar-Hörer der Extraklasse , für diesen dürfte es aber noch zu früh sein, ebenso wie für einen HomePod der zweiten Generation oder gar einem HomePod Mini.



In Sachen Software könnte Apple durchaus noch ein paar Ansagen machen, wenn es nun Photoshop auf das iPad schafft, warum auch nicht Logic und Final Cut? Nur so könnte sich das iPad Pro als echter Ersatz für den Laptop- oder gar Desktop-Rechner präsentieren. Dazu würde auch eine vernünftigere Tastaturhülle gehören – dass man diese wie bisher nur in einem Winkel aufstellen kann, ist ein Unding.