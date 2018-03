Kickstarter-Projekt: iPad-Halter von Pack & Smooch

Leder und Merinowolle sind die bevorzugten Materialien des Herstellers Pack & Smooch. Für das TabStrap braucht es aber auch noch Gummi.

Vergrößern TabStrap © Pack & Smooch

iPad-Hüllen haben nicht nur Vorteile: Zwar vermögen sie ein iPad gegen Beschädigungen beim Herunterfallen zu beschützen oder während des Transports sicher zu verstauen. Ebenso helfen Hüllen dabei, das iPad in eine aufrechte Position zu stellen, um es als Laptop-Mointor zu nutzen oder Filme darauf zu schauen. Auf der anderen Seite geht auch ein wenig von der Haptik verloren, man vergisst beinahe, wie leicht und elegant das iPad ist,nutzt man es nur in einer Hülle verpackt. Bei einigen Hüllen geht auch die Möglichkeit verloren, das Gerät in ein Ladedock oder etwas vergleichbares zu stellen.

Mit dem Kickstarter-Projekt will der Hamburger Hersteller von Schutzhüllen Pack & Smooch die Vorteile von Hüllen nutzen, ohne ihre Nachteile mitzubringen. Das TabStrap ist im wesentlichen ein Griff, den man mittels einer Adhäsionsmatte auf der Rückseite des iPad anbringt. So hält man etwa das iPad sicher und rutschfest in einer Hand, die andere ist dann frei, um mit den Fingern oder dem Apple Pencil auf dem Tablet zu wischen, zu schreiben oder zu zeichnen – den Pencil kann man nach getaner Arbeit in eine dafür vorgesehene Schlaufe stecken. Diese dient auf dem Schreibtisch gewissermaßen als Stütze, das iPad lässt sich in eine gekippte Postion bringen.

Vergrößern TabStrap: Drei Funktionen © Pack & Smooch

Ports und Knöpfe sind jederzeit erreichbar. Die Matte mit ihrer griffigen Lederoberfläche "klebt" gewissermaßen auf dem Aluminiumrücken des iPad und soll sich ohne Rückstände wieder davon lösen lassen. Das funktioniert per Adhäsion, nur richtig saubere Oberflächen haften aber aneinander, man sollte im Betrieb die Gummioberfläche also regelmäßig pflegen.

Das TabStrAp wird es ab Mai in zwei Farbvarianten zum Preis von 89 Euro geben. Projektunterstützer können es für 69 Euro vorbestellen, das Finanzierungsziel ist bereits erreicht. Ein Paket aus zwei TabStraps kostet 138 Euro, weitere Pakete sind bestellbar.