Kommentar: Macbook-Drosselung ist nicht Apples größtes Problem

Das vergangene Jahr war turbulent bei Apple. Was kann man ändern, damit grobe Fehler mit Soft- und Hardware nicht mehr passieren?

Vergrößern Tim Cook auf Reisen durch Europa.

Ich habe eine dunkle Vermutung. Irgendwann im Laufe der nächsten Wochen wird Apple ein Update für macOS High Sierra herausgeben, um Probleme mit dem macOS High Sierra 10.13.6 Supplemental Update zu beheben. Zugegeben, es wird vielleicht nicht so bekannt werden wie der Drossel-Bug, aber ich wette, es wird etwas geben, das Apple korrigieren muss, das über die üblichen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen hinausgeht.

Ich hoffe, ich liege falsch. Aber in der letzten Zeit gibt der Hersteller keinen Grund zu glauben, dass seine Produkteinführungen, Updates und sogar Patches nicht mit Fehlern und Problemen durchsetzt sind. Einige so schwer, dass sie Schlagzeilen machen. Werfen Sie einfach einen Blick auf die letzten Veröffentlichungen der letzten zwölf Monate:

iOS 11: Abstürze beim indischen Zeichen , Abstürze am 2. Dezember

macOS High Sierra: Root-Lücke

iPhone X: Unempfindliche Bildschirme bei kaltem Wetter

Apple Watch Series 3: Probleme mit der LTE-Verbindung

Homepod: Weiße Ringe auf Möbeln

Macbook Pro 2016: Klemmende Tastatur



Und das sind nur die Highlights. Glücklicherweise ist Apple groß genug, um diese Probleme schnell zu beheben, aber eine solche Reihe von Problemen über eine breite Palette von Produkten wäre genug, um einige kleinere Unternehmen untergehen zu lassen. Apple war schon immer stolz darauf, seinen Kunden Vertrauen zu verkaufen, und im Moment ist dieses Vertrauen einfach nicht da. Und während wir uns den alljährlich wichtigsten Apple-Veröffentlichungen nähern, ist das nicht gerade vertrauenerweckend für neue iPhones und eine neu gestaltete Apple Watch.

Als Apple vor ein paar Wochen seine neuen Macbook Pro auf den Markt brachte, war die erste Reaktion überwiegend positiv, ebenso wie die erste Runde der Rezensionen. Es war mehr als ein Jahr her, seit Apple neue Macbooks auf den Markt gebracht hatte, und zusammen mit einem größeren RAM, Unterstützung von "Hey, Siri" und einem Tastatur-Fix gab es einen überraschenden Leckerbissen für Profis: ein erstklassiges Core-i9-Modell mit einem Intel-Chip, das erst vor ein paar Monaten auf den Markt kam. Es ist selten, dass ein Mac-Computer Prozessoren verwendet, die frisch von der Produktion kommen, und Videoprofis waren entsprechend begierig darauf, ihn auszuprobieren.

Die Flitterwochen dauerten jedoch nicht lange. Kaum 48 Stunden nach ihrer Verfügbarkeit entdeckte der Youtube-Nutzer Dave Lee (Dave2D), dass das über 4.000 Dollar teure Core-i9-Modell bei langen und intensiven Videorendern so heiß lief, dass der Prozessor auf unter Core-i7-Niveaus gedrosselt wurde. Macworld hat diese Ergebnisse in eigenen Tests bestätigt und steht seitdem im Kontakt mit Apple. Das High Sierra Update vom Dienstag verspricht, diese Probleme zu beheben, indem es "einen fehlenden digitalen Schlüssel in der Firmware" korrigiert.

Auf der einen Seite sollten wir Apples schnelles Handeln loben. In weniger als einer Woche hat Apple ein Problem untersucht und behoben, für dessen Lösung andere Unternehmen oft Monate benötigen. Aber auf der anderen Seite ist es ein weiterer schwerwiegender Fehler, der hätte entdeckt werden müssen, bevor er die Öffentlichkeit erreichte.

Ich kann mir vorstellen, dass Apple mit einer gewissen thermischen Drosselung auf dem Macbook oder sogar dem iMac davonkommen kann – das sind die Rechner, die generell nicht bis zum Äußeren ausgereizt werden. Aber das Macbook Pro ist Apples High-End-Laptop, und der Core i9 ist eine Konfiguration, die nur die leistungsbesessenen Benutzer kaufen werden. Es ist leicht vorstellbar, dass sie bei dem Rechner alles herausholen wollen. Nach meinem Verständnis sind hier zwei Varianten möglich:

A. Apple hat sich nicht die Mühe gemacht, sein bestes Macbook Pro mit der beliebtesten Videobearbeitungssoftware zu testen.

B. Apple wusste, dass die Drosselung ein Problem sein könnte, wartete aber ab, wie weit verbreitet die realen Effekte sein würden.

In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich eine Kombination von den beiden. Während Apple sein Macbook Pro sicher auf Herz und Nieren geprüft hat, war das extrem teure Core-i9-Modell wahrscheinlich nicht so wichtig. Und seine Ingenieure wussten zweifellos, dass das schlanke Unibody-Design bei hohen Geschwindigkeiten zu Überhitzungsproblemen führen kann, es ist jedoch unmöglich, dass sie für jede Konfiguration ein neues Gehäuse bauen werden.

Stattdessen haben wir eine Woche lang Schlagzeilen, eine Problembehebung und einen weiteren Nachrichtenzyklus (hoffentlich) abgeschlossen. Aber es gibt eine größere Frage, die noch unbeantwortet ist: Wie lässt Apple dieses Zeug immer wieder durchkommen?

Qualität und Quantität

Natürlich sind Probleme mit den neuen Produkten kaum neu. Seit Jahren hören wir Warnungen beim Kauf von Geräten der ersten Generation oder bei frischen Software-Updates, sobald sie verfügbar sind, aber in den meisten Fällen waren Apple-Produkte nicht davon betroffen.

Also, was hat sich geändert? Einige würden sagen, dass Apple zu groß geworden ist und mit nicht weniger als vier großen Betriebssystemen und fünf Produktkategorien jongliert, die alle ernsthafte Aufmerksamkeit benötigen (und das gilt nicht einmal für Homepod und Airpods). Oder es könnte das schiere Tempo der jährlichen Updates sein, das dazu führt, dass Fehler unterlaufen, die man eigentlich merken sollte.



Aber diese Probleme sollten inzwischen behoben sein. Apple hat eine Menge Geld und tonnenweise Ressourcen, wenn es also nur eine Frage der Arbeitskräfte wäre, würden sie einfach mehr oder bessere Leute einstellen, um die Probleme anzugehen und alle schwachen Glieder in der Kette zu beheben.

Vielmehr denke ich, dass das Problem systematisch auf eine freundlichere Unternehmenskultur bei Apple nach Steve Jobs zurückzuführen ist. Niemand hat erwartet, dass Tim Cook die Innovationskraft von Jobs wiederholen kann – obwohl ich ehrlich gesagt glaube, dass die Apple Watch und die Airpods Produkte sind, die Steve Jobs stolz gemacht hätten – aber Cook bringt auch einen weicheren, freundlicheren Managementstil mit sich, der eindeutig nicht die gleichen Ergebnisse erzielt.

Steves Genie war nicht auf Technik und Design beschränkt. Er wusste auch, wie man Menschen motiviert. Ob durch Furcht, Liebe oder Manipulation, Steve Jobs war in der Lage, durchweg Perfektion zu fordern und zu erhalten, ob es von Jony Ive oder einem Programmierer war.

Nun, ich schlage nicht vor, dass Tim Cook als CEO bei Apple ersetzt wird. Aber er braucht Hilfe. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Apple jemanden für eine neue Position als Senior Vice President of Quality Control einstellt oder befördert. Diese Person und ihr Team wären allein dafür verantwortlich, die kleinen Dinge zu finden, die zu großen Schlagzeilen werden und sie zu beheben, bevor sie das Licht der Welt erblicken. Das Team soll die Produkte mit nach Hause nehmen, sie in ihr tägliches Leben integrieren und wie eine normaler Nutzer verwenden, nicht in künstlichen Labortests.

Fehler werden immer noch vorkommen – wir erinnern uns noch an Antennagate. Aber nach einem Jahr mit einer beispiellosen Anzahl peinlicher Fehler könnte es für Apple an der Zeit sein, ernsthaft über einige Veränderungen an der Spitze nachzudenken.