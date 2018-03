Kostenlos: Erstes Kapitel von Grafik-Adventure ”Sol705”

Das liebevoll gestaltete 2-D-Mystery-Adventure "Sol705" steht nun für sämtliche gängigen Plattformen mit dem ersten Kapitel ”Exordium” frei zur Verfügung.

Vergrößern Sol705

Das aus Argentinien stammende 2-D-Adventure "Sol705" von Indie-Entwickler Land Patricio handelt von ein einigen jugendlichen Freunden, die genug von der Schule haben und sich in den Winterferien mit ihrem Geheimclub – eben Sol705 – auf Abenteuersuche machen. Dazu geht es in die bodenständige Gegend von Tucana Lake. Hier erforschen sie nicht nur das jeweils andere Geschlecht, sondern auch unheimliche Alien-Aktivitäten mit Ufo-Sichtungen und paranormale Phänomene. Das Spiel kommt in einer Mischung aus Comic-artigen Figuren und realistisch anmutenden Hintergründen im Point-and-Click-Stil und liegt in englischer Vertonung vor. Untertitel gibt es in französischer, spanischer, russischer und auch deutscher Sprache. Dazu kommen eigene psychedelische Songs und Musikstücke wie aus den Siebzigerjahren.

Wer ausprobieren möchte, ob ihm das Spiel zusagt, kann das erste Kapitel jetzt kostenlos ausprobieren. Als Plattformen werden sowohl Mac und PC sowie Linux, als auch mobil iOS und Android unterstützt. Alle nötigen Links und Downloadoptionen gibt es auf dieser Website des Entwicklers . Hier wird man entsprechend auch zum App Store respektive Google Play umgeleitet, die Versionen für Windows und Mac lädt man sich direkt von der Seite herunter.