Kundenbarometer Connect: Apple in allen Bereichen vorn

Eine Befragung des Smartphone-Portals Connect ergibt eine hohe Zufriedenheit von iPhone-Nutzern mit Hardware, Software und der Marke Apple an sich.

In diesen Bereichen liegt Apple im Kundenbarometer 2018 für Smartphones in Deutschland jeweils vor dem zweitplatzierten Samsung. Connect nutzt dafür einen eigenen, sogenannten WPS-Score (Weka Promoter Score): Dieser ermittelt die Kundenzufriedenheit auf Basis fünfstufiger Noten zwischen sehr gut und sehr schlecht. Die Details führt das Portal zur Einleitung des mehrseitigen Artikels an dieser Stelle auf. Connect.de gehört zu Weka Media Publishing.

Befragt wurden laut Connect für dieses aktuelle Kundenbarometer über 3800 Mobilfunkkunden sowie annähernd 4000 Smartphonekunden in ganz Deutschland, weitere Interviews wurden auch für Österreich und die Schweiz durchgeführt. Diese Ergebnisse finden sich auf den weiteren Seiten des Artikels.

Für das Kundenbarometer 2018 Smartphones wurden Kriterien wie Betriebsdauer und Akku (hier liegt laut Kunden Huawei in der Zufriedenheit mit 110 Punkten deutlich vor Apple, das mit einem WPS von 85 am schlechtesten dasteht), Design (Apple mit 148 Punkten und der entsprechenden Note 1,5 klar an der Spitze), Software (für Apple iOS, hiermit 147 WPS und ebenfalls der Note 1,5 gleichfalls an der Spitze), und Marke/Hersteller. Zwar beurteilen die Kunden das Preis-Leistungsverhältnis mit 57 Punkten bei Apple als sehr schwach, aber die Wahrscheinlichkeit, künftig wieder ein Gerät des gleichen Herstellers anzuschaffen, also die Gesamtzufriedenheit, liegt für den Smartphone-Hersteller aus Cupertino bei 160 WPS. Insgesamt ergibt das bei Apple einen WPS von gut 128 und einer Note im Kundenbarometer von 1,7. Darauf folgt Samsung mit einem Gesamtergebnis von gut 117 WPS und einer Gesamtnote von 1,8, auf den Plätzen folgen Huawei, Sony, HTC und LG.

Untersucht wurde auch die Kundenzufriedenheit mit dem Mobilfunk in Deutschland, das hier ausführlich dargelegt wird. Zusammengefasst liegt 1&1 insgesamt fast gleichauf mit Aldi Talk, gefolgt von Blau und Congstar. Telekom/T-Mobile und Vodafone finden sich auf den letzten Plätzen wieder, der Punkte- und Notenabstand ist allerdings relativ gering. Wie nicht anders zu erwarten, kann die Telekom vor allem mit ihrem Netz (WPS 135) vor allen anderen Punkten, hier folgt Congstar (117) vor Vodafone (115).