Kuo: Airpods 2 erst im Herbst 2018

Offenbar plant Apple eine neuere Generation von Airpods, die sollte nach Auffassung des Analysten Ming Chi-Kuo Mitte 2018 kommen.

Vergrößern Airpods © Apple

Laut des Analysten Ming-Chi Kuo von KGI Securities plant Apple für die zweite Jahreshälfte ein Upgrade seiner drahtlosen Ohrhörer Airpods. Wie das im Detail aussehen können, sagt Kuo nicht, deutet lediglich an, dass die Elektronik der Geräte noch kompakter werden könnte. Spekulationen, die Airpods könnten auch einen Pulsmesser erhalten, wiederholt der Analyst nicht. Dafür hat er aber eine Erklärung, warum die Airpods derzeit bei Apple nur schwer zu bekommen sind. Den Flaschenhals in der Produktion machen laut Kuo die Rigid-Flex-Leiterplatten für die Batterie aus. Apple bekomme das aber im nächsten Kalenderjahr in den Griff und werde den Verkauf auf 26 Millionen Paar Airpods verdoppeln. Bereits angekündigt für 2018 hat Apple eine neue Akku-Schachtel, die sich auch auf dem erst vorangekündigten Ladegerät Airpower drahtlos aufladen lassen wird.

Auf der Keynote zum iPhone 8 und iPhone X hat Apple bereits kurz mögliche Neuerungen für die Airpods vorgestellt: Die Aufbewahrungshülle kann man optional auch drahtlos aufladen, das LED-Lämpchen, das auf den Ladezustand der Kopfhörer hinweist, wandert von der Innenseite der Hülle auf die Außenseite. Die Spuren fanden sich schon in dem geleakten iOS 11 , demnach sollten die neuen Airpods die interne Versionsnummer 1,2 tragen.