Läuft iOS 12 auch auf dem iPhone 5S?

Daten von Softwaretests scheinen zu bestätigen, dass iOS 12 auch auf dem alten iPhone 5S laufen wird.

Vergrößern Das 5S erschien 2013 zeitgleich mit dem 5C

Erste Tests von iOS 12 haben bereits begonnen, über erste Experimente mit der iOS-12-Version von Safari sind bereits Protokolle aufgetaucht. Was einige Reddit-Nutzern besonders auffiel: In den Daten erscheint der Eintrag „iPhone 5s running iOS 12“. Dies scheint zu bestätigen, dass es auch für das 2013 vorgestellte iPhone 5S ein neues Systemupdate geben wird. Das wäre eine gute Nachricht für Nutzer des alten Smartphones oder auch für den Weiterverkauf. Allerdings sollte man nicht übersehen, dass es sich bei dem Test um einen iOS-Simulator handelte, in dem man die jeweiligen iPhone-Modell nur als Profil einstellt.

Ein Grund für lange Unterstützung des iPhone 5S könnte nach unserer Einschätzung aber der indische Markt sein: Das 2013 eingeführte iPhone 5S wurde noch Mitte 2017 von Apple in Indien verkauft und war dort eines der erfolgreichsten iPhones. Für iOS 12 sollt das mit A7-CPU ausgestattete iPhone gerade noch schnell genug sein, ist das iPhone doch etwa auf dem Leistungsniveau des offiziell bis Ende 2016 angebotenen iPad Air und des iPad Mini 2. Laut durchgesickerten Informationen sollen ja beim kommenden iOS 12 vor allem Fehlerkorrekturen und Optimierungen im Vordergrund stehen.