Letters von Belight: Kostenloses Grafikprogramm für Textgestaltung

Letters bietet Hunderte von Textdesign-Vorlagen aus unterschiedlichen Quellen, die sich leicht für eigene Zwecke anpassen lassen.

Vergrößern Macwelt-Logo erstellt in Letters

Belight Software, bekannt für diverse Mac-Programme wie Swift Publisher, Printworks, Get Backup Pro oder Art Text, hat nun ein kostenloses Tool für kreatives Textdesign in den Mac App Store gebracht. Damit lassen sich Vorlagen für eigene, anpassbare Zwecke nutzen wie fotorealistische 3D-Texte, im Stil von Wasserfarben, Retro und Vintage, Fotos mit Filtern und Bildunterschriften und vieles andere mehr. Hierbei möchte man bewusst an die Vorlieben des Apple-Mitbegründer Steve Jobs und seine Passion für Kalligraphie und Typografie anknüpfen und die Möglichkeiten zur Gestaltung allen Mac-Usern zugänglich machen. Vorausgesetzt wird dafür mindestens macOS 10.10.

Die Designmöglichkeiten erinnern durchaus an das kostenpflichtige Art Text des Entwicklers, das aber noch zusätzliche Möglichkeiten zum Preis von 30 US-Dollar bietet. Dagegen sind die Vorlagen für Letters von Profis für unterschiedliche Zwecke gedacht wie professionelle und engagierte Laien-Grafik-Designer, aktive Social-Media-Nutzer wie auch Kreative auf Youtube. Die Software bietet einige Exportmöglichkeiten (PDF, TIF, JPEG, TNG, GIF und EPS) in verschiedenen Varianten (etwa zu einem Bild zusammengezogen oder aus verschiedenen Objekten zusammengesetzt, mit Ebenen für Hintergrund, Texte und Effekte). Innerhalb der App kann man nach Auskunft des Entwicklers per In-App-Kauf weitere Themen und Stile dazukaufen. Ein Video zu den verschiedenen Themen und Bearbeitungsmöglichkeiten gibt es auf Vimeo.