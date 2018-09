"Life is Strange: Before the Storm" bald für macOS

Noch im September kommt das narrativ gestaltete Adventure-Game "Life is Strange: Before the Storm" auf den Mac. Auch Linux-User dürfen sich freuen.

Vergrößern "Life is Strange: Before the Storm

Für den 13. September hat Feral Interactive das Abenteuerspiel "Life is Strange: Before the Storm" für Mac und Linux angekündigt. Mit dabei sind wieder Chloe und Rachel, wobei diese drei Episoden, die gleich zusammen ausgeliefert werden, zeitlich vor dem ursprünglichen " Life is Strange " spielen.

Das Prequel findet in der fiktiven Kleinstadt Arcadia Bay im US-Bundesstaat Oregon im Mai 2010 statt – das liegt drei Jahre vor den Ereignissen von "Life Is Strange". In "Before the Storm" geht es primär um die Beziehung zwischen Chloe Price und Rachel Amber. Bei Wikipedia heißt es dazu: ”Während die rebellische Chloe im Alter von sechzehn Jahren durch eine schwierige Phase ihrer Teenager-Jahre geht, wird ihr Leben durch Rachel erheblich beeinflusst. Der Spieler steuert dabei Chloe aus der Third-Person-Perspektive. Chloe verfügt, anders als Max aus "Life is Strange", nicht über übernatürliche Fähigkeiten, was die Spielmechanik etwas ändert. Die besondere Fähigkeit Chloes (Talk Back) ist, sich durch Schlagfertigkeit in verschiedenen Gesprächssituationen durchzusetzen. Der Spieler muss sich dabei in einem begrenzten Zeitraum für eine möglichst zielsichere Interaktion entscheiden.”

"Before the Storm" erschien für Windows und Konsolen bereits ab Ende August 2017, eine Bonusepisode gab es im März dieses Jahres.

Das Entwicklerstudio für diese Folgen ist Deck Nine Games aus den USA, Publisher ist das japanische Square Enix. Ein kurzes Youtube-Video zeigt Szenen aus den Versionen für Mac und Linux. Weitere Informationen gibt es auf der Mini-Website von Feral Interactive.

Im Webstore dort lässt sich das Spiel für 25 Euro als Download vorbestellen. Hier finden sich auch die diversen Systemvoraussetzungen für Mac und Linux. Mindestens benötigt man macOS 10.13.5 sowie einen Intel Core i5 ab 2 GHz. Erfreulicherweise werden auch Mac Minis ab Herbst 2014 unterstützt. Die im Webstore angebotene Deluxe Edition von "Life is Strange: Before the Storm" enthält auch die erwähnte Bonus-Episode. Den Vorgänger kann man im Feral-Interactive-Webstore ebenfalls bestellen , zum Preis von 20 Euro.