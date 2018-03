Logitech Crayon: Apple-Pencil zum halben Preis?

Der neue Logitech Crayon bietet fast den Funktionsumfang des Apple Pencil, es gibt aber einen Haken.

Vergrößern Der Crayon ist bisher nur für Schulen verfügbar. © Logitech

Bei der Präsentation des neuen iPads wurde auch neues Zubehör von Logitech vorgestellt, u.a. eine neue Schutzhülle für 99 Dollar namens Rugged Comb. Interessant ist aber vor allem ein neuer Eingabestift namens Logitech Crayon für 49 US-Dollar. Aktuell ist der Stift allerdings ausschließlich für Schulen und Bildungseinrichtungen verfügbar, ab Sommer kann er in einem Paket ab 10 Stück über Apple bestellt werden.

Dieser Stift wäre auch für viele andere Anwender interessant, basiert er doch auf derselben Technologie wie Apples Pencil und bietet geringe Latenz, Handballen-Unterdrückung und man kann durch das Anwinkeln der Spitze dicke und dünnere Linien zeichnen. Allerdings ist er zwar "tilt sensitiv" aber nicht druckempfindlich und laut Logitech ist die Akkulaufzeit mit acht Stunden zwei Stunden kürzer als beim Apple-Gerät. Anscheinend funktioniert er nur mit dem neuen iPad von 2018; hier genügt für das Pairing das Drücken des Buttons/Radierers für wenige Sekunden. Man kann dadurch also einen Stift schnell an einem anderen iPad verwenden. Er hat einige interessante Vorzüge: Die Kappe am oberen Ende verbirgt eine Lightning-Buchse zum Aufladen, ein Schnellladen dauert 90 Sekunden und er ist bewusst nicht rund, sondern flach geformt – damit er nicht vom Tisch rollt. Einen Fall aus 1,2 Meter Höhe soll der 20 Gramm schwere Stift aber trotzdem überstehen. Nebenbei passt er genau in eine Halterung des ebenfalls neuen Rugged Combo Case 2.

