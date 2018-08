”Logitech Powered”: Drahtloses Aufladen für iPhones in Zusammenarbeit mit Apple

Für die Modelle iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X hat Logitech ein kleines Standladegerät entwickelt, das die iPhones so schnell wie erlaubt drahtlos aufladen soll.

Vergrößern iPhone X drahtloses Ladegerät Logitech © Logitech

Logitech schreibt, man habe das Ladegerät, das die kompatiblen iPhones in einem Winkel von 65 Grad aufrecht stehend (horizontal ist auch möglich) und drahtlos mit Strom versorgt, in Zusammenarbeit mit Apple entwickelt, ohne dies jedoch näher zu spezifizieren. Das Logitech Powered unterstützt dabei 7,5 Watt ”Power-Charging”, was bedeutet, dass ein iPhone 8 oder iPhone X so schnell aufgeladen werden könne, wie Apple es zulasse . Dabei nimmt das Ladegerät das iPhone mit Halterungen an den Seiten und von hinten so auf, dass es einen festen Stand haben soll und man das iPhone einfach nur hineinlegt oder herauszieht. Um eine genaue Positionierung des Geräts muss man sich also nicht kümmern. Von Apple wird noch in diesem Jahr eine Ladematte fürs kabellose Aufladen der iPhone erwartet (”AirPower”).

Chanes Miller von 9to5Mac konnte das Ladegerät von Logitech schon ausprobieren und ist sehr angetan davon, speziell für das iPhone X. Auch das ganz in Weiß gehaltene Design passe hervorragend zu den Apple-Produkten. Er kritisiert lediglich das proprietäre Ladekabel (1,5 Meter) von Logitech, das sich von dem Standgerät auch nicht trennen lässt.

Das Logitech Powered lässt sich auf der Website von Logitech vorbestellen und soll noch in diesem Monat für 70 US-Dollar erhältlich sein – gibt man allerdings als Sendeziel beispielsweise Deutschland an, wechselt die Homepage auf die deutsche Präsenz des Herstellers, ohne die Option, das kabellose Ladegerät zu ordern. Aber das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis dies hierzulande möglich ist. Übrigens sollen sich auch andere Qi-kompatible Smartphones damit kabellos aufladen lassen, nach Angaben von Logitech lediglich mit bis zu 5 Watt. Für alle Fälle enthält das Logitech Powered laut Hersteller einen Überhitzungsschutz mit internen Sensoren für die Wärmeregulierung.