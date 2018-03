Logitech-Tastatur: Krone statt Touch Bar – jetzt mit SDK

Die Touch Bar kann sich als recht nützlich erweisen, es gibt sie aber nach wie vor nur für das Macbook Pro. Für alle Macs und theoretisch bald für alle Apps hingegen steht die Logitech Craft mit ihrer Krone bereit.

Vergrößern Krone statt TouchBar, dafür für alle Macs © Logitech

Logitech hat ein SDK für seine Craft-Tastatur veröffentlicht , damit weitere Apps die Besonderheit des Keyboards nutzen können – dessen Krone. Diese ist, ähnlich der digitalen Krone der Apple Watch, ein Drehknopf, den man auch drücken kann und mit dem man diverse Funktionen in Anwendungen steuert. Schon jetzt ist etwa die Krone des Craft dazu da, Werkzeuge in Photoshop auszuwählen und genauer zu justieren, auf diese Art und Weise spart man sich etliche Tastenkürzel. In Safari wechselt die Krone etwa zwischen Tabs, in Vorschau kann man sie zum Vergrößern benutzen. Mit dem Tool für Entwickler sollen nun weitere Apps von dem Bedienelement profitieren können.