Mac App Store: Beliebte Apps wie Dr. Cleaner und Dr. Antivirus klauen Nutzerdaten

Zu den Apps, die Nutzerdaten stehlen, gehören auch Apps von Trend Micro wie Dr. Cleaner und Dr. Unarchiver.

Vergrößern Die App Dr. Cleaner wurde bereits aus dem App Store entfernt.

Auf unsere Nachfrage hat Trend Micro zu den Problemen Stellung bezogen:

"Trend Micro ist bekannt, dass kürzlich einige unserer Consumer-Anwendungen einer Überprüfung unterzogen wurden. Dies betrifft unter anderem Dr. Cleaner , eine App, mit der Nutzer ihren Speicherplatz optimieren, Speichermedien bereinigen und das System überwachen können, sowie Dr. Antivirus , eine Antivirus-App, die Mac-User vor Adware und Browser-Hijackern schützt. Wir nehmen diese Situation ernst und führen aktuell eine eingehende Prüfung durch, bevor wir weitere Details nennen können. Wir nehmen Datenschutz sehr ernst und werden alles tun was nötig ist, um sicherzustellen, dass unsere Kunden geschützt sind."

Ursprünglicher Artikel:

Apple propagiert seinen Mac App Store als besonders sichere Softwarequelle, immer wieder fallen aber auch hier Apps durch das Sammeln von Nutzerdaten auf und werden von Apple stillschweigend aus dem App Store entfernt. Aktuell gibt es gleich mehrere Analysen zu diesem Thema. So hat Patrick Wardle gerade in einer längeren Untersuchung der App Adware Doctor nachgewiesen, dass die App Browserdaten eines Nutzers sammelt und auf die Server des Herstellers lädt. Dabei handelt es sich eindeutig nicht um Daten, die für die Funktion der App notwendig sind – so sammelt die App etwa nicht nur die Verlaufsdaten installierter Browser, sondern auch Suchanfragen. Dass es sich nicht nur um einzelne Apps handelt zeigt Thomas Reed von Malwarebytes nach einer Analyse von Apps des renommierten Softwareherstellers Trend Micro. Besonders beliebt ist von diesen Apps etwa das Tool Dr. Cleaner , das einige Systemoptimierungsfunktionen anbietet. Auch die Macwelt hat das Tool bereits vorgestellt , an der Funktionalität gibt es eigentlich wenig auszusetzen. Im Hintergrund sammeln drei Apps von Trend Micro aber laut Testergebnissen Nutzerdaten und übertragen sie auf den Server des Herstellers. Ein klarer Verstoß gegen die Richtlinien des App Store, Apple hat deshalb bereits fast zeitgleich Dr. Antivirus, Dr. Cleaner und Dr. Unarchiver von Trend Micro aus dem Mac App Store entfernt, nur noch die beiden Apps Dr. Wifi und App Uninstall sind aktuell verfügbar.

Zu den hochgeladenen Daten gehören auch hier Browserverlauf und Suchanfragen von Safari, Chrome und Firefox sowie der Verlauf des App Store. Die App Dr. Antivirus überträgt sogar eine Liste der installierten Apps. Zugriff auf Browserdaten kann für eine Tuning-App zwar notwendig sein, das Sammeln und Übertragen all dieser Daten ist aber durch nichts gerechtfertigt, vor allem aber von Suchanfragen. Wertvoll sind diese Daten dagegen für Marktforscher.

Damit die Apps diese Daten sammeln können, muss der Nutzer ihnen zuvor Zugriff auf den Heimordner gewähren. Thomas Reed empfiehlt deshalb, wachsam zu sein, falls eine App diese Zugriffsrechte anfordert. Nach seiner Meinung sei eine App aus dem Mac App Store im Prinzip kaum sicherer als Apps aus anderen Quellen.

Unsere Meinung

Peinlich für Apple, anscheinend ist der Mac App Store nicht ganz so sicher wie versprochen. Noch peinlicher ist dies aber für den japanischen Milliardenkonzern Trend Micro, ist doch die Mutterfirma eine der renommiertesten Unternehmen im Bereich Sicherheitssoftware und spezialisiert auf Sicherheitssoftware für Unternehmen. Allerdings hat Trend Micro zu den Apps offenbar nur seinen Markennamen beigesteuert, so werden die Mac Apps Dr. Cleaner, Dr. Antivirus und Dr. Unarchiver offensichtlich nicht von dem Unternehmen Trend Micro entwickelt, sondern einem anscheinend chinesischen Tochterunternehmen oder Kontraktor. Diesem lassen sich auch Apps unter einer ganzen Serie an Namen zuordnen, etwa unter Zhang Yongming (letzterer übrigens ein bekannter chinesischer Serienmörder). Von dieser Firma scheint auch eine ähnliche App namens Open Any Files zu stammen, die ebenfalls Daten sammelt. Eine Stellungnahme von Trend Micro liegt uns bisher leider nicht vor, wir werden diese aber sofort nachreichen.