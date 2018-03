Mac Essentials Bundle für 20 USD: Nützliche Tools im Wert von 500 USD

Ein interessantes Softwarepaket für den Mac etwas neben dem Mainstream, dafür mit interessanten Angeboten hat Stack Social geschnürt.

Für insgesamt 20 US-Dollar anstatt regulär über 500 US-Dollar offeriert Stack Social sein 2018 Mac Essentials Bundle, das entspricht einem Nachlass von 96 Prozent. Dazu gehören zehn ausgewählte Apps für den Mac, darunter Busy Cal 3, das den von Apple mitgelieferten Kalender ersetzen soll und viele zusätzliche Funktionen sowie Integration mit gängigen Kalendern aus iCloud, Google, Exchange und anderen bietet und regulär 50 US-Dollar kostet. Oder Houdah Spot 4, das auf Grundlage von Spotlight noch präzisere Suchalgorithmen liefern will und dabei laut Entwickler sehr schnell und präzise vorgeht. Dafür werden regulär 29 US-Dollar fällig. Immerhin 80 US-Dollar kostet für sich der VPN-Client Cargo VPN für zwei Jahre Laufzeit. Dieser schützt laut Beschreibung von Eltima Software die eigenen Internetverbindungen vor fremden Zugriffen einschließlich Internetanbieter, Hackern oder ”Schnüffelei durch Regierungsstellen”.

Mit Ubar 4 ist auch ein umfassender Ersatz fürs Mac-Doc dabei, der freilich sehr stark an die Windows-Task-Leiste und das Startmenü des Microsoft-Betriebssystems erinnert, dafür zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Oder der Duplikatensucher Cisdem Duplicate Finder 4 mit einer lebenslangen Lizenz. Der Movavi Photo Editor soll Bildbearbeitung leicht und flott machen, und mit Rollercoaster Tycoon 3: Platinum ist auch an Arbeitspausen und Unterhaltungsmöglichkeiten gedacht. Weiter gehören zum Paket Systweak Anti-Malware Pro mit zwei Jahres-Abo, Concealer sowie Flip PDF for Mac.

Die Aktion läuft noch bis Anfang nächster Woche . Zu jeder Mac-App gibt es eine kurze englischsprachige Beschreibung, Screenshots und unter ”Specs” die Systemvoraussetzungen für den Mac, die man vor dem Kauf unbedingt beachten sollte.