Macbook Pro: Hat das Modell 2016 ein Tastaturproblem?

Eine Umfrage von Appleinsider stellt eine Häufung an Tastaturproblemen beim Macbook Pro von 2016 fest.

Vergrößern Die neue Tastatur des Macbook Pro ist besonders flach. © Apple

Mit den neuen Macbook-Pro-Modellen von 2016 führte Apple auch eine neue flache Tastatur ein, die der des 12-Zoll-Macbook ähnelt. Die Tastatur kam allerdings nicht bei allen Nutzern gut an, vor allem beim Macbook gab es öfter Probleme mit der Zuverlässigkeit. Dass auch die Tastatur der Macbook-Pro-Modelle für Probleme anfällig ist, scheint jetzt eine Umfrage von Appleinsider zu bestätigen. Die gesammelten Reparaturdaten stammen von einigen Apple Genius Bars und unabhängigen Dienstleistern und umfassen 2120 Garantie-Reparaturen des Macbook Pro von 2014 im ersten Jahr, 1904 Reparaturen des Macbook Pro 2015 und 1402 Reparaturen des Macbook Pro 2016. Vor allem beim Modell 2016 mit der neuen Tastaturen stieg laut diesen Daten der Anteil an Reparaturproblemen rasant an: Während bei den Modellen von 2014 und 2015 nur 5,6 bzw. 6 Prozent der Reparaturen Tastaturprobleme als Ursache hatten, verdoppelte sich der Anteil beim Modell von 2016 auf 11,8 Prozent. Auch beim Modell von 2017, für das 1161 Garantiefälle ausgewertet wurden, waren immerhin noch 8,1 Prozent der Beanstandrungen Tastaturprobleme -– ohne Schadensfälle der Touch Bar zu berücksichtigen. Ein weiterer Unterschied: Bei den alten Modellen gab es keine weitere Beanstandungen nach der Reparatur, bei dem Modell von 2016 waren auffallend viele der Kunden mit der Reparatur unzufrieden und meldeten sich ein zweites Mal, einige sogar ein drittes Mal.

Probleme mit der Tastatur können viele Gründe haben, so könnten die Daten ja auch eine Verringerung anderer Macbook-Schäden bedeuten. Die neue Tastatur scheint aber ein Schwachpunkt der neuen Geräte sein, was nach Ablauf der Garantie noch für viel Ärger sorgen könnte: Der Austausch der Tastatur ist nämlich bei den neuen Modellen äußerst aufwendig und erfordert den gleichzeitigen Austausch von Akku, Gehäuse und Thunderbolt-Schnittstellen. Ohne Garantieabdeckung kostet der Austausch in den USA laut Artikel deshalb knapp 850 US-Dollar – auch wenn nur eine Taste defekt ist.

Unsere Meinung: Die Daten von Appleinsider sind kritisierbar, sind doch die Zahlen keineswegs repräsentativ. Bei Schadensfällen scheint aber die Tastatur des Macbook Pro ein teurer Schwachpunkt zu sein – besonders beim Modell von 2016. Ein Apple-Care-Vertrag oder eine andere Form der Reparaturversicherung für Macbook-Pro-Nutzer ist da vielleicht keine schlechte Idee und ein wenig Sorgfalt bei der Nutzung nie verkehrt.