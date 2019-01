macOS 10.14.3 und Sicherheitsupdates für (High) Sierra

Peter Müller

Keine wesentlichen Änderungen bringt die dritte Wartung für macOS Mojave. Aber allein wegen der Sicherheitsupdates, die es auch für Sierra und High Sierra gibt, sollte man den Installer anwerfern.

Vergrößern Mojave © Apple

Gestern Abend hat Apple seine Betriebssysteme aktualisiert, iOS 12.1.3 und watchOS 5.1.3 kommen fast ohne Neuerungen. Auch das Update auf macOS Mojave 10.14.3 bringt laut Release Notes lediglich Verbesserungen der Sicherheit, der Stabilität und Performance, aber kaum neue Funktionen. Apple nennt nur ein Detail, das Anwender in Unternehmen betrifft: Bei einer Filesharing-Verbindung über einen validen Kerberos TGT müssen Anwender nicht ihre Referenzen bei der Authentifizierung eingeben.

Die in macOS 10.14.3 enthaltenen Verbesserungen der Sicherheit sind auch als separate Security Update für die letzten beiden Versionen High Sierra und Sierra erhältlich. Die Installation ist in jedem Fall empfehlenswert, da Apple mit der Veröffentlichung des Fixes die nun geschlossenen Sicherheitslücken beschreibt. So sei es möglich gewesen, Facetime-Anrufe aus der Ferne zu starten, auch im Kernel versteckten sich sechs Bugs – fünf davon hatten auch die beiden Vorgängerversionen betroffen. Weitere Informationen zu den Sicherheitslücken und ihre Fixes stellt Apple auf seiner Website bereit.



Im Update enthalten ist auch eine Version des Browsers, Safari 12.0.3 bringt einige Sicherheitsfixes für das zugrunde liegende WebKit. Macs mit T2-Chip (iMac Pro, Macbook Pro 2018, Mac Mini 2018 und Macbook Air 2018) erhalten neue Firmware, gültig ist nun die Version 220.240.2.0.0

Das Update auf macOS 10.14.3 Mojave stellt Apple über die Systemeinstellung "Software-Update" bereit, die Sicherheitsupdates für Sierra und High Sierra werden wie in den beiden älteren Versionen üblich über den Mac App Store ausgespielt. Downloads hält Apple auch auf seiner Website bereit, für Mojave das Delta-Update (von 10.1.4.2) und das Combo-Update (von allen Fassungen) sowie die beiden Security-Updates für High Sierra und Sierra .