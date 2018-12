Macpaw-Produkte wie Gemini 2 nächste Woche halb so teuer

Die ukrainische Entwicklerschmiede Macpaw kommt ab dem 26. Dezember mit einem nachträglichen Weihnachtsgeschenk.

Ab dem 26. Dezember (Mittwoch) bis einschließlich 29. Dezember (Samstag) 2018 bietet Macpaw über die Weihnachtsfeiertage einige seiner Produkte zum halben Preis an. Dies sollte ab Mittwoch um 11:00 Uhr unserer Zeit auf der entsprechenden Website des Anbieters sichtbar sein , sodass beispielsweise ein Jahresabo von Clean My Mac X lediglich 20 statt 40 Euro kostet, oder eine Einzellizenz von Gemini 2 zehn statt knapp 20 Euro. Auch der automatische Bildschirmhintergrundwechsler für den Mac Wallpaper Wizard gehört dazu ebenso wie das Sicherheitsprogramm Hider 2 und für Windows-User Clean My PC, das in der Einzellizenz regulär 40 Euro kostet.

Gemini 2 haben wir hier getestet .