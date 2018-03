Macwelt-Gewinnspiel: Gewinnen Sie einen HomePod

Exklusives Gewinnspiel vor Ostern: Wir legen Ihnen ein Ei im Wert von über 400 Euro ins Nest: HomePod in Weiß, inklusive Stromadapter und fünf Monate Apple Music.

Vergrößern HomePod in Weiß: Der könnte bald Ihnen gehören! © Apple

Schade, Apple hat immer noch nicht angekündigt, wann der HomePod in Deutschland verfügbar ist, mit einem klingenden Osterei in Weiß oder Space Grau wird es also nichts mehr. Außer, Sie beteiligen sich an unserem Gewinnspiel – mit etwas Glück gehört der weiße HomePod, den wir für Sie im Apple Store Regent Street in London gekauft haben, noch vor dem Ostersonntag Ihnen! Alles, was Sie dafür tun müssen: Lesen Sie in den nächsten beiden Wochen noch aufmerksamer unsere Nachrichten, Tipps, Ratgeber und Tests. An den zehn Werktagen von kommenden Montag bis Freitag, den 23. März, finden Sie jeweils in einem unserer Artikel ein Bild von einem OsterPod. Was das ist? Nun, ein HomePod, den wir gemäß der Jahreszeit bunt gefärbt haben, immer nur weiße Eier sind ja langweilig. Wenn Sie gewissermaßen das Körbchen voll haben, geht unser Spiel in die entscheidende Phase.

Wir werden dann für Sie ein Gewinnspielformular öffnen, in das Sie einfach nur die Farben der von Ihnen gefundenen OsterPods eintragen müssen. Keine Angst, wir benennen diese auch recht offensichtlich und eindeutig im Bild und der zugehörigen Bildunterschrift. Unter den Einsendern der richtigen Lösung mit allen zehn Tönen verlosen am Montag, den 26. März den exklusiven HomePod aus London und schicken diesem dem Gewinner oder der Gewinnerin zu.

Damit Sie Apples schlauen Lautsprecher auch sinnvoll nutzen können, legen wir nicht nur einen Strom-Adapter von UK auf EU bei, sondern auch einen iTunes-Gutschein im Wert von 50 Euro. Mit diesem und den von Apple stets eingeräumten drei Probemonaten können Sie Apple Music dann bis in den Advent nutzen – der HomePod macht mit einem solchen Abo deutlich mehr Spaß als ohne. Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine schöne Ostereiersuche!