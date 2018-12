Macwelt wünscht Frohe Weihnachten!

Endlich Weihnachtsferien! Macwelt wünscht allen Lesern ein Frohes Fest und ein gesundes wie erfolgreiches neues Jahr!

Vergrößern Frohe Weihnachten! © Fotolia.de, Floydine

Der 21. Dezember, Tag der Wintersonnenwende. Auf ihrer scheinbaren Bahn um die Erde steht heute die Sonne um 12.07 Uhr auf dem südlichen Wendekreis im Zenit. Das passiert in Namibia, nähe der Walfischbucht. Dann ist auf der Südhalbkugel der astronomische Sommer angebrochen und bei uns im Norden eben der Winter. Nach und nach werden die Tage bei uns wieder länger, auch wenn es ein paar Wochen dauern wird, bis man davon etwas merkt. Immerhin haben die meisten von uns und Ihnen nun zwei Wochen vor sich, in denen man sich nicht bei der größten Dunkelheit aus dem Haus quälen muss und erst dann wieder zurück kehrt, wenn es längst wieder dunkel ist – wenn wir am 7. Januar 2019 uns wieder an die Arbeit zurück begeben, ist es schon wieder etwas erträglicher.

Für die beiden kommenden Wochen geht die Macwelt in eine kleine Pause, wir legen aber keineswegs Winterschlaf ein. Freuen Sie sich über die Feiertage über jede Menge aus dem Archiv geholte und aktualisierte Ratgeber. Vor allem aber präsentieren wir ab dem 26. Dezember einen ausführlichen Rückblick auf das zurückliegende Jahr mit all seinen Neuheiten rund um Apple, seine Produkte und Services. Abonnenten von Macwelt Plus können dazu in der App oder unter magazin.macwelt.de digitale Ausgaben mit den besten und wichtigsten Artikel zu den Themen wie der Mac, das iPhone und das iPad im Jahr 2018 lesen.



Natürlich lassen wir Sie in der Zwischenzeit nicht völlig uninformiert, sollten sich in Cupertino oder anderswo im Sillicon Valley und anderen Standorten der IT-Welt wichtige Neuerungen ergeben, abonnieren Sie doch gleich noch unseren Newsletter , sofern Sie das noch nicht getan haben. Einmal oder zweimal täglich erfahren Sie darin, was sich auf der Macwelt regt. Und vergessen Sie nicht: Unser Adventskalender öffnet noch bis Montag Türchen, Sie können noch jede Menge interessante Preise gewinnen.



Wir wünschen Ihnen allseits Frohe Weihnachten, entspannte Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!