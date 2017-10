Malware OS.X Proton versteckt sich in Elmedia Player und Folx

Vor einer gefährlichen Malware warnen die Sicherheitsexperten von ESET. Wer Software von Eltima installiert hat, muss sich Sorgen machen.

Der Softwarehersteller Eltima musste am Wochenende bekannt geben, dass sich in zwei seiner Programme eine fiese Malware eingeschlichen hat . Im Videoplayer Elmedia Player und im Downloadmanager Folx würde sich das Programm OSX.Proton verstecken, wie die Sicherheitsforscher von ESET zuerst herausgefunden haben. Betroffenen Anwendern bleibt wenig mehr übrig, als ihren Rechner zu löschen und das System komplett neu und sauber aufzusetzen, denn die Malware Proton öffnet auf Root-Level eine HIntertür zur Fernsteuerung des Mac. Zudem klaut sie Passwörter, VPN-Schlüssel und auch Kryptowährung vom Computer. Selbst das iCloud-Konto ist bei eingeschalteter Zweifaktorauthentifizierung nicht mehr sicher. Die Malware hatten Unbekannte bei einem Angriff auf den Server von Eltima Software in die Programme eingeschmuggelt, entdeckt hat sie ESET am 19. Oktober. Mittlerweile ist sie zwar aus dem Elmedia Player und Folx entfernt, wer aber vom Donnerstag bis Sonntag eines der Programme geladen hat, sollte zu massiven Maßnahmen greifen.