Mazda 3 ab 2019 serienmäßig mit Carplay

Der japanische Autohersteller Mazda wird auf der diesjährigen Auto-Show in Los Angeles den neuen Mazda 3 präsentieren. Dieser soll serienmäßig Apples Carplay liefern.

Vergrößern Der neue Dreier © Mazda

Dies will Macrumors von einem Unternehmenssprecher erfahren haben. Demnach wird der neue Mazda 3 ab 2019 Apples Infotainment-Technologie für Autos Carplay serienmäßig an Bord haben. Die Preise für das neue Modell sollen bei rund 23.000 Euro beginnen – auf der Homepage von Mazda wird der aktualisierte Mazda 3 schon angekündigt, ein Vorverkauf soll in Kürze starten.

Damit wird das Modell 2019 der erste Mazda 3 mit Carplay sein und das System direkt vom Start an über das Mazda Connect Infotainment-System zugänglich machen, schreibt Macerkopf weiter. Auch für für den Mazda CX-5 2019 und Mazda CX-9 2019 und weitere Modelle soll Carplay dann erhältlich sein. Bei älteren Modellen besteht die Möglichkeit einer Nachrüstung mit Carplay.