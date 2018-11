Medienwerkstatt: Grundschulmaterial zu Advent und Weihnachten

Für die ersten vier Grundschulklassen gibt es plattformübergreifend reichlich Arbeitsblätter mit unterschiedlicher Methodik.

Advent und Weihnachtszeit in den Grundschulklassen: Grundschulmaterial.de von der Medienwerkstatt aus Mühlacker will dafür ausgiebig Unterstützung für die Grundschullehrerinnen und -lehrer bieten. Dies geordnet nach den verschiedenen Grundschuljahrgängen von der 1. bis zur 4. Klasse. So findet man etwa für die Schulanfänger eine Adventswerkstatt, Arbeitsblätter für Deutsch und Mathematik, Fensterbilder, Nikolausgedichte, Memorys und Puzzle sowie Rätsel und andere Angebote. Im 2. Schuljahr gibt es Vorschläge und Kopiervorlagen für ein Advents-Weihnachten-Lapbook, Bastelvorlagen und Leseübungen.

Der Weihnachtsordner für die dritte und vierte Klasse enthält rund 1400 Dateien und Medien, darunter Spiele, Lesetexte zum Thema Advent und Weihnachten, Kopiervorlagen zum Freien Schreiben, Ausmalbilder mit religiösen Motiven und weitere Ideen. Klassenübergreifend kommt hinzu die Werkstatt Weihnachtsgedichte mit den schönsten klassischen Advents- und Weihnachtsgedichten, die ebenfalls Ausmalbilder, dazu eine Gedichtkartei, Nachspurvorlagen und Kopiervorlagen zum Einsetzen der passenden Reimwörter enthält. Dazu kommt eine Auswahl von Abschreibetexten, beispielsweise mit dem Thema ”Gibt es das Christkind?” oder über die ”Weihnachtszwerge”.

Zu einem Überblick der Lernmaterialien geht es hier , dort findet man die Arbeitsblätter zur Voransicht und als Download-Dokument im PDF-Format. Fünf Downloads lassen sich gratis testen. Für einen unbegrenzten Zugang für 365 Tage zahlt man als Lehrer an der Schule 159 Euro, man kann aber auch eine begrenzte Auswahl an Downloads sichern ab 19 Euro (ebenfalls gültig für ein Jahr). Die Bestell-Website findet sich an dieser Stelle.