Meinung: Diese Produkte soll Apple einstellen

Ein neuer Mac Mini wurde heute vor genau 1287 Tage vorgestellt. Das sind knapp drei Jahre, gemessen in neuen Chips und schnelleren Speichern.

Vergrößern Mac Mini: Das nächste Auslaufmodell? © Apple

Schluss, Aus, Vorbei: Der Mac ist nun 34 Jahre alt. Der Apple II war immerhin 16 Jahre lang zu kaufen, das iPhone scheint uns aus heutiger Sicht ewig zur Verfügung zu stehen. Doch hatte Apple in seiner Vergangenheit immer wieder Produkte eingestellt, weil sie nicht mehr zeitgemäß waren, von Nachfolgern längst überholt oder einfach keine Gewinne mehr abwarfen. Rohrkrepierer wie der Apple III. Zu früh herausgekommene Produkte wie der Newton. Aber auch langlebige und lange erfolgreiche wie der LaserWriter, der iPod (Classic, Shuffle, Nano) oder die eigenen Monitore. Letztere sollen angeblich 2019 ein Comeback erleben und Apple hat noch etliche andere heiße Eisen im Feuer.

So wäre es an der Zeit, sich von einigen überflüssigen Produkten zu trennen, meint unser Macworld-Kollege Jason Cross und liefert Cupertino auch gleich ein paar Ideen. Klar, in Sachen Airport-Routern hatte Apple schon länger nichts mehr gemacht und die zuständige Abteilung angeblich geschlossen. Das iPad Mini (seit 401 Tagen nicht mehr aktualisiert) hat sich wohl ebenso überlebt wie der iPod Touch (seit 734 Tagen nicht mehr aktualisiert), kann also weg. Der Forderung nach einem Aus für den Mac Mini (seit 1287 Tagen nicht mehr aktualisiert) wollen wir hier vehement widersprechen , sehen aber ein, dass man in Cupertino vermutlich genau in diese Richtung denkt. Und das geforderte Aus für iTunes ist auch nur relativ zu sehen, denn die Software ist auf dem Mac einfach zu aufgebläht geworden, das Vorbild von iOS, Musikwiedergabe, App-Verwaltung und Videos wie Podcasts auszulagern und in dedizierte Apps zu verlegen, wäre gewiss ein gangbarer Weg.