Mesh von Zyxel: Multy X

Mit dem neuen Zyxel WLAN-Mesh-System will der Hersteller für beste Netzwerkabdeckung sorgen. Erweiterungen wie ein Repeater sollen dann nicht mehr nötig sein.

Vergrößern © Zyxel

Mit Zyxel Multy X soll die perfekte WLAN-Abdeckung in Räumlichkeiten von bis zu 460 Quadratmetern gelingen. Die zwei Dual Band Multy X-Stationen liefern demnach Geschwindigkeiten von 400 Mbps im 2,4 GHz Frequenzbereich und 866 Mbps im 5GHz Bereich. Das Besondere am Zyxel Multy X ist laut Hersteller seine dedizierte 5-GHz-Backhaul-Verbindung mit einer Geschwindigkeit von 1733 Mbps, die komplett von der Zwischenkommunikation der beiden Stationen entkoppelt ist und rein für den Datentransport zur Verfügung steht, so dass keine Datenstaus entstehen, wie es vom Anbieter weiter heißt.

Selbst wenn eine Vielzahl von mit dem WLAN vernetzten Geräten im Haus eingesetzt wird, sollen die Nutzer keine Einschränkungen erfahren. Der Hersteller verspricht immer hohe Performance. Auch in Haushalten mit Online-Gamern oder Fans von Video Streaming will die Performance von Multy X überzeugen. Wer mit seinem Device im Haus unterwegs ist, profitiert demnach von der völlig unterbrechungsfreien und nahtlosen WLAN-Versorgung, da Multy X automatisch von einer Station auf die andere mit dem jeweils besten Empfang schalte. Zudem sei nur ein Netzwerkname (SSID) und ein Passwort im ganzen Haus nötig.

Zyxel empfiehlt seinen Multy X auch für kleine und mittelständische Unternehmen, für Betriebe mit Wartezonen für Publikum wie zum Beispiel beim Autohändler oder in Restaurants oder in Kegelbahnen. Das Zyxel Multy X-System lasse sich mit der Multy X-App leicht und intuitiv in fünf Minuten installieren. Über die App können Geschwindigkeiten geprüft und Smart Scheduling sowie Kindersicherung eingerichtet werden. Multy X versteht sich zudem mit Amazons Alexa dank seiner Integration bei Amazon Echo und Echo Dot. Auf Kommando könne Alexa das Zyxel Multy X ausschalten, die Internetverbindung pausieren, die LED Leuchten abschalten oder die Internet-Geschwindigkeit testen.

Zyxel Multy X mit zwei Stationen ist ab sofort zum Preis von 349 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Genauere technische Daten gibt es ebenfalls beim Hersteller hier .