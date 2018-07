Microsoft bringt den Nachtmodus für Outlook Web

Der Trend geht zur dunklen Umgebung, die besonders am Abend Augen schonen soll. Microsoft hat Outlook Web darauf optimiert.

Vergrößern Outlook für Web

Der Dark Mode für macOS kommt erst im Herbst mit macOS Mojave, manche iOS-Apps haben bereits die augenfreundliche Ansichtsoption bereits implementiert: Youtube und Twitter sind mit dabei, auch in Safari kann man mit einem Trick die dunkle Oberfläche einschalten. Microsoft hat den neuen Nachtmodus bereits in diversen eigenen Produkten eingeführt: Outlook für Windows erscheint ab Windows 10 in Schwarz ebenso wie Microsoft News für iOS.

Nun kann man auch in der Web-Version von Outlook den Nachtmodus aktualisieren. Dafür muss man zunächst seine Zustimmung für die Teilnahme an der Beta-Version geben. Der Regler dafür erscheint meist nach der Anmeldung und bleibt in der oberen Leiste sichtbar. Danach wechselt man in die Einstellungen in der oberen rechnen Ecke des Bildschirmes und aktiviert den dunklen Modus. Dieser ist momentan nur für den Standard-Design verfügbar. Die Nutzer des 365-Office-Pakets müssen sich wohl noch länger gedulden: In der Abo-Version ist der dunkle Modus noch nicht implementiert.