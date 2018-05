Microsoft Server 2016 und Office 365 ausreizen

Um die Unternehmens-IT im Zuge von Digitalisierungsprojekten zu modernisieren, bietet der Windows Server 2016, die Azure-Plattform sowie Office 365 vielfältige Ansatzpunkte, wie wir aufzeigen. Zudem lassen sich mit den richtige Tools und Anwendungen Unternehmensprozesse im Umfeld von Servern, Storage und Netzwerken im Vorfeld optimieren.

Vergrößern Techchannel

Der Microsoft Server 2016 bietet eine Vielzahl interessanter Technologien für Multi-Cloud-Umgebungen. Dazu zählen Container-Virtualisierung, Hyper-V, Nano Server oder Storage Spaces Direct. Mit letzterem kann Windows Server 2016 lokale Festplatten in einem Windows-Cluster zu einem virtuellen Datenspeicher zusammenfassen. Mit der Cloud-Plattform Azure knüpft Microsoft direkt an Server 2016 an und bietet damit ein Gesamtsystem an, das Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Datenschutz garantieren soll.

Hier erhalten Sie das eBook "Microsoft Server" zum Download

In unserem aktuellen Kompendium "Microsoft Server" erläutern wir, was der aktuelle Server 2016 und die Azure-Infrastruktur im Detail leisten und wie Sie diese optimal in Ihre IT einsetzten. Zudem erklären wir, was Microsofts neue webbasierte Verwaltungsoberfläche "Project Honolulu" für Windows Server, Failover Cluster oder Hyper Converged Cluster bietet.

Mit Office 365, Exchange als Kommunikations-Server, der Kommunikationsplattform Microsoft Teams für Office-Nutzer und dem Dokumentenmanagement über SharePoint bietet Microsoft ein riesiges Gesamtpaket für die unternehmerische Kommunikation und Kollaboration an. Doch erst die richtige Nutzung erschließt den vollen Leistungsumfang der einzelnen Komponenten. Wer im Zuge vernetzter Zusammenarbeit auf Kollaboration-Tools wie Slack, Teams IBM Watson Workspace, Cisco Spark oder WhatsApp setzen will, für den bieten wir einen detaillierten Vergleich mit Vor- und Nachteilen der einzelnen Lösungen.

Einen NAS-Server richtig aufsetzen, Storage Spaces als RAID-Ersatz für Daten-Server nutzen, Hyper-V aus Windows Server 2016 kostenlos verwenden oder Windows 10 als VPN-Client/Server einrichten, das sind nur einige Themen aus unserer Praxisrubrik. Darüber hinaus erläutern wir die wichtigsten CMD- und PowerShell-Befehle für Windows-, Server- und Netzwerk-Administratoren. Auch wie Sie wirkungsvoll Hackerangriffe in Windows und Windows Servern aufspüren, erörtern wir ausführlich.

Zahlreiche Tools- und Software-Empfehlungen rund um das Thema Windows-, Windows-Server-Verwaltung, Workflow-Optimierung oder IT-Sicherheit sind in unserem TecChannel-Compact ebenfalls zu finden.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Microsoft Server"

Windows Server 2016

Server-Migration planen

Azure als Mittler für private Cloud

Schlanken Nano-Server als VM betreiben

Check: SQL Server 2017

Office 365

Slack, Teams & Hangouts: Collaboration im Check

Tipps zur SaaS-Migration

Compliance-Ratgeber: Datenschutz in Office 365

Mit Workflow Engines Prozesse vereinfachen

Server-Praxis für Admins

Microsoft-Tools zur Server-Verwaltung

PowerShell für Profis

Remote-Desktop-Zugriff auf Server und Clients

VPN in Windows 10

eBook-Download und Buch

Buch und eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 17,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro.

Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact hier kostenlos downloaden . Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop . Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen. (hal)