Mojave-optimierte Paragon-Treiber: NTFS for Mac und APFS for Windows

Die beiden von der Paragon Software Group publizierten Treiber sind vor allem für ”Early Adopters” gedacht, also noch im Frühstadium unter Mac und Windows.

Vergrößern macOS Mojave © Apple

Die NTFS for Mac von Paragon Software Mojave Preview-Edition ist laut Entwickler ein High-Performance-Tool, das es dem Nutzer ermöglicht, Dateien auf Microsoft-NTFS-formatierten Laufwerken vom Mac aus zu schreiben, zu kopieren, editieren, bewegen oder auch zu löschen. Der Treiber ist kompatibel mit macOS 10.14 Mojave-Preview und lässt sich unter diesem Link kostenlos herunterladen . Weitere Besonderheiten dieser Version gibt der Anbieter auf seiner Website bekannt.

Ferner bietet der Entwickler seine APFS for Windows von Paragon Software Preview-Edition zum kostenlosen Ausprobieren an. Dieser Treiber ermöglicht es Windows-Nutzern, auf ein Apple File System (APFS)-Laufwerk vom PC aus zuzugreifen, nunmehr mit voller Unterstützung von Fusion Drives in macOS Mojave-Preview-Ausgaben. Dazu kommt Support für verschlüsselte Laufwerke und APFS-Containern in Umgebungen mit unterschiedlichen Partitionen. Zum Download geht es hier . Auch dazu gibt es auf der Website des Anbieters zusätzliche Informationen zu den Schlüsselfunktionen.