Mond-Fotos mit dem iPhone schießen

In der neuesten Werbekampagne beweist Apple, dass man mit etwas Hilfe auch vom Mond tolle Aufnahmen mit einer Smartphone-Kamera schießen kann. Wir verraten, warum dieses Event ausgerechnet im Mittleren Osten stattfand und wie man den Mond scharf fotografiert.

Vergrößern Apple feiert den Ramadan und fotografiert den Mond. © YouTube / Apple UAE

Man kennt das Problem: Am Himmel ist ein riesengroßer und heller Mond zu sehen, welcher die Umgebung in beeindruckendes Mondlicht taucht, man will diesen Moment auf dem Smartphone einfangen, zoomt an den Mond heran...und das Bild ist unscharf, verwackelt und der Mond ist auf dem Display winzig klein zu erkennen.

In einer Werbekampagne zeigt Apple jedoch , dass man mit dem neuesten Modell des iPhones Aufnahmen vom Mond schießen kann, wie man sie selbst in dieser Form mit einem Smartphone noch nie hinbekommen hat.

Zusammen mit fünf lokalen Fotografen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten schoss Apple im Rahmen der Werbekampagne die Mond-Fotos auf einem iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Ort und Zeit wurden von Apple dabei ganz bewusst ausgewählt. Der Mond hat im Islam eine ganz besondere Bedeutung. Muslime glauben daran, dass im Monat Ramadan der Koran zum ersten Mal als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist. Aus diesem Grund schreibt der Koran vor, dass sobald die Mondsichel, auch Hilal genannt, gesichtet wird, das einmonatige Fasten beginnt und erst dann enden darf, wenn diese wieder zu sehen ist.

Apple feierte das Ende des Ramadans, indem es zusammen mit den ausgewählten Fotografen über 21 Nächte hinweg die verschiedenen Mondphasen beobachtete und auf dem iPhone festhielt.

Ganz ohne weitere Hilfe kann aber auch ein iPhone 7 keine scharfen Aufnahmen vom Mond bewältigen. Die Bilder wurden aufgenommen, indem die Smartphones über ein Teleskop in den Himmel blickten. Jeder, der ein Teleskop besitzt, kann in nur wenigen Schritten ebenfalls derartige Aufnahmen vom Mond schießen, wie Apple in einem Video zeigt: