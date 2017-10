Mythos: „Mein iPhone wird immer langsamer“

Ein Test von Futuremark geht dem alten Gerücht nach, alte iPhones würden von Apple mit jedem neuen System künstlich ausgebremst.

Vergrößern CPU und GPU bieten unter jedem System die gleiche Performance. © Futuremark

Kurz nach Erscheinen eines neuen iPhones gibt es ein interessantes Phänomen, auf das die Softwarefirma Futuremarkt hinweist: Die Google-Suchanfragen zu Themen wie „iphone is Slow“ oder „why my iphone is slow“ steigen sprunghaft an. Anscheinend steigt nach dem Erscheinen eines neuen iPhones die Unzufriedenheit mit der Performance des alten Gerätes.



Es hält sich offenbar sogar das Gerücht, mit jedem neuen iOS-System würden alte iPhones von Apple künstlich „ausgebremst“ um den Verkauf neuer Modelle zu steigern. Das ist natürlich Unsinn, die Hersteller des Benchmarks 3DMark wollten dem aber trotzdem nachgehen. Dazu verglichen sie die Performance-Daten von sieben iPhone-Modellen unter iOS 9, iOS 10 und iOS 11. Hunderttausende Messungen der CPU- und Grafikleistung mit dem firmeneigenen Benchmark lieferten ein eindeutiges Ergebnis: Die Hardwareleistung bleibt unter allen drei iOS-Versionen so gut wie identisch. Die Meßunterschiede zwischen den Einzelmessungen betragen allenfalls einige Prozent, die kein Nutzer im Alltag bemerken sollte. Nach unserem Eindruck scheint sich die GPU-Leistung unter iOS 11 sogar ein wenig gesteigert zu haben, dazu liegen aber bisher zu wenig Messungen vor.



Warum ein neues System ein iPhone wirklich ausbremsen kann

Unterschiede in der Performance treten auf, wenn ein neues System neue Funktionen und Hintergrundprozesse bietet, die zusätzlich die CPU belasten - etwa iCloud-Dienste. Eine weitere Einschränkung: Nach unserer Erfahrung werden ältere Modelle wie das iPhone 5S oder iPhone 6 zusätzlich ausgebremst, da sie nur mit einem GB RAM ausgestattet sind. Neuere iPhones bietet dagegen zwei oder drei GB Arbeitsspeicher. Auch ältere iPhones werden von Apple aber gut unterstützt, so ist auch das iPhone 6 immer noch sehr beliebt.

Unsere Meinung : Der Eindruck, iPhones würden schnell veralten, hat vielleicht noch eine andere Ursache: Die Performance der iPhone-Geräte hat sich vor allem in den ersten Jahren rasant gesteigert. Neben einem neuen iPhone 5S oder iPhone 6 wirkten deshalb wenige Jahre alte Modelle wie das iPhone 3GS oder iPhone 4S sehr langsam. Gleichzeitig stiegen ab iOS 5 aber auch die Hardwareanforderungen ähnlich rasant. Seitdem sind die Performance-Sprünge zwischen den Generationen zwar weit weniger extrem, vermutlich hat sich der alte Eindruck sich aber bei vielen Nutzern gehalten.