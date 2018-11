NASA: Insight schickt erstes Foto vom Mars

Die Insight-Landung verlief erfolgreich. Der NASA-Roboter hat auch schon das erste Foto in Richtung Erde gesendet.

Vergrößern NASA: Mars-Landung am 26.11.2018 verlief erfolgreich. © NASA/JPL-Caltech

Insight ist erfolgreich auf dem Mars gelandet. Nach der rund 485 Millionen Kilometer langen und sechseinhalb Monate dauernden Reise setzte der im Mai gestartete Insight-Lander am Montag auf dem roten Planeten auf. Nach dem Eintritt in die Mars-Atmosphäre wurde der Lander von Bremsraketen und einem Fallschirm in einem äußerst komplizierten Manöver sicher auf der Mars-Oberfläche abgesetzt. Im kalifornischen Pasadena bejubelte die US-Weltraumbehörde NASA die perfekte Landung.

Die Insight-Landung ist bereits die achte erfolgreiche Landung der NASA auf dem Mars. Und ab sofort beginnt Insights zweijährige Mars-Mission. Bei dem 360 Kilogramm schweren Roboter handelt es sich nicht um einen Mars-Rover, daher bleibt er auch an Ort und Stelle. Der Landeplatz liegt in der Ebene „Elysium Planitia“ nördlich des Mars-Äquators in einer Region, die weitgehend eben und nicht felsig ist.

Wenige Minuten nach dem Aufsetzen von Insight wurde auch das erste Bild des Landers übermittelt. Viel zu sehen gibt es dabei noch nicht, eine verschmutzte Schutzkappe bedeckt noch die Linse. Für die NASA bedeutet es aber: Die Kamera funktioniert und die Funkverbindung steht.