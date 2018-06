Neu im App Store: Demos jetzt bei Kauf-Apps möglich

Apple hat die Richtlinien für Entwickler geändert, erstmals kann etwa ein Nutzer eine App vor dem Kauf testen.

Vergrößern Der Mac App Store © Fotolia/Natalia Merzlyakova

Zur WWDC hat Apple auch eine neue Version seiner App Store Review Guidelines veröffentlicht, die für App Entwickler einige Neuerungen beinhalten.

Einer der häufigsten Wünsche von Entwicklern für den App Store waren Demoversionen. Bisher war dies nur bei Abo-Apps möglich, ab sofort können bei Kauf-Apps 14-Tage-Demos genutzt werden. Apple hat dies und einige andere Punkten jetzt ergänzt. Die „14-day Trial“-Option ermöglicht die komplette Nutzung der App, danach wird eine kostenpflichtige Entsperr-Option geboten. Dauer der Demoperiode und folgende Kosten müssen vor Beginn der Demo dem Nutzer erklärt werden.

Ebenfalls neu: Fälle wie die Steam Link waren offenbar der Grund, dass Apple die Richtlinie 3.1.2 weiter präzisiert hat. So darf man außerhalb des App Stores erworbene Inhalt in der App anzeigen, die App darf aber nicht zum Kauf von Inhalten außerhalb des Stores auffordern. Erhält die App Inhalte per Stream, wie die Remote-App Steam Link, muss die Kommunikation über das lokale Netz erfolgen und es darf keine Kaufmöglichkeit geben. Die Steam Link bot ja dagegen einen Zugriff auf den Shop von Steam.

Ein weiterer neuer Punkt betrifft Werbung für Kinder: Entwickler müssen bei Anzeige von Werbung in der App darauf achten, dass diese Werbung auch altersgemäß ist. Nebenbei verlangt Apple auch von Werbung, dass diese klar als solche zu erkennen ist – und nicht den Nutzer dazu verlockt hineinzuklicken.

Aber auch das Mining für Kryptowährungen wird ausdrücklich verboten.

Die vollständigen Guidelines finden Sie hier.