Neue Macs im Anmarsch: Macbook Air und Mac Mini

Im Herbst würde Apple seine ziemlich angestaubte Ecke im Produktportfolio auffrischen: Neue Mabooks Air und Macs Mini sind im Anmarsch.

Vergrößern Mac Mini Alternate Edition

Neue Macs im Anmarsch: Der in der Regel recht gut von zuverlässigen Quellen informierte Bloomberg-Autor Mark Gurman will nun Genaueres über Mac-Updates für diesen Herbst wissen. Das Macbook Air bekomme demnach ein Update, der 13-Zoll-Formfaktor bleibe zwar, doch das Display bekomme nun die Retina-Auflösung. Ebenso werden die Prozessoren erneuert, das zuletzt aktualisierte Macbook Air muss noch mit Core-Chips der fünften Generation auskommen.

Spannender dürfte aber das Update für den seit vier Jahren unveränderten Mac Mini werden, der sich an Enthusiasten und Profis richtet, die ihn etwa für die Entwicklung, als Home-Media-Server oder in Server-Farmen einsetzen. Intels NUC-System Hades Canyon vereine einen Core-Chip der achten Generation mit einer Vega-GPS von AMD, was dem Mac Mini nicht nur einen Leistungsschub verpasse, sondern ihn auch für Thunderbolt 3 qualifiziere. Zwei Ethernet-Ports für den Einsatz im Server-Schrank sollen auch dabei sein, der Einstiegspreis könnte aber über den bisherigen 499 US-Dollar liegen.