Neue Macs und iPads am 30. Oktober? Apple lädt zu Special Event

Am 30. Oktober lädt Apple zu einem Special-Event in New York ein - und stellt vermutlich neue Geräte vor.

Vergrößern Die Veranstaltung findet in New York statt

Übernächsten Dienstag lädt Apple wie erwartet zu einem neuen Event ein: Zahlreiche Journalisten haben gerade ihre Einladungskarten von Apple erhalten.

Das unter dem Motto „There´s more in the making“ stehende Event findet am 30. Oktober in New York statt. Vermutlich wird Apple hier wie von uns vermutet, neue iPad Pro vorstellen. Überraschenderweise findet er nicht im Steve Jobs Theater statt, Veranstaltungsort ist die Brookly Academy of Music , Howard Gilman Opera. Die Veranstaltug beginnt 10.00 Uhr örtlicher Zeit (also 16.00 Uhr in Deutschland).

Um was es sich bei Thema der Veranstaltung handelt ist unklar, auch die völlig unterschiedlichen Einladungkarten geben da wenig Hinweise. Möglicherweise wird Apple neben neuen iPad Pro auch einen neuen Mac Mini oder ein neues Macbook Air vorstellen.