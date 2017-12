Neue Tastatur Cherry Strait 3.0 für den Mac

Die günstige USB-Tastatur Cherry Strait 3.0 bietet Mac-Tasten und ein silbernes „Mac-Design“.

Vergrößern Die neue Mac-Tastatur soll 40 Euro kosten © Cherry

Der renommierte deutsche Tastaturhersteller Cherry hat eine neue Mac-Tastatur angekündigt , die sich als günstige Alternative zu Apples Standard-Tastatur anbietet. Die Cherry Strait 3.0 ist in einer Windows-Version bereits länger auf dem Markt, neu ist die Mac-Version JK-0370DE mit deutschem Mac-Layout wie Medientasten und Befehlstasten. Die per USB-Kabel angeschlossene Tastatur ist besonders flach und bietet laut Hersteller einen kollegenfreundlichen „Flüsteranschlag“. Einen USB-Hub hat sie allerdings nicht zu bieten. Kosten soll die 724 Gramm schwere Tastatur 40 Euro, verfügbar ist sie in Kürze.