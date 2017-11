Neuer Apple Film feiert den Newton und seine Fans, 2018 im Kino

Nach diversen Verfilmungen über das Leben von Apple-Mitbegründer Steve Jobs erscheint Anfang des nächsten Jahres ein weiterer Film, der sich mit dem Unternehmen Apple auseinandersetzt. Genauer gesagt mit einem ganz bestimmten Produkt.

Anfang nächsten Jahres erscheint ein neuer Film über Apple, respektive eines seiner Produkte. Protagonist ist ein klobiger, schwarz-grüner Kasten – etwas kleiner als ein DIN-A5-Blatt - mit einem bunten Apple-Logo am unteren Rand. Anstatt eines Retina-Displays hat das Gerät einen einfarbigen Flüssigkristallbildschirm mit einer Auflösung von 336 x 320 Pixeln verbaut. Für heutige Verhältnisse viel zu wenig.

Heute wissen wahrscheinlich nur noch wenige, dass es den Newton in diversen Ausführungen überhaupt einmal gab. Oder was man damit anstellen konnte. Oder dass die Apple-PDAs eigentlich MessagePad hießen und nur das Betriebssystem „Newton“ genannt wurde.

Von 1993 bis 1998 wurden mit dem Newton MessagePad mehrere Funktionen vorgestellt, welche sich auf die gesamte Technikwelt auswirken sollten. Ein besonderes Erkennungsmerkmal: die lernfähige Handschrifterkennung.

Zwar konnte sich das Produkt nur wenige Jahre auf dem Markt behaupten, doch auch heute noch lieben viele Nutzer den Newton.

Der Film „Love Notes to Newton“ erscheint am 27. Februar 2018 und soll sich genau an diejenigen richten: „Eine große Community liebt den Newton noch immer. Dieser Film soll eine Hommage an diese Menschen und das Gerät sein“, heißt es im Ankündigungstrailer.

