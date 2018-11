Neues Apple-Zubehör im Online-Store

Kurz vor der Weihnachtszeit erweitert Apple sein Zubehör-Sortiment um weitere iPhone-Cases, Armbänder für die Apple Watch und Beats-Kopfhörer mit Spezial-Aufdruck.

Vergrößern Zum 90. Geburtstag von Mickey Maus bringt Apple neue Kopfhörer heraus. © Apple

Mickey Mouse feiert seinen 90. Geburtstag - und Apple feiert mit. Zum Jubiläum dieser "unvergleichlichen Kultfigur" bringt Apple eine Spezial-Version seiner Beats Solo 3 Wireless Kopfhörer auf den Markt:

"Auf den Kopfhörern in schickem Grau ist Micky Maus in einer klassischen Pose zu sehen, wie wir sie von unzähligen coolen T-Shirts kennen und lieben", schreibt Apple. Im Lieferumfang mit enthalten sei außerdem ein passendes Etui aus Filz, "deren Material von den beliebten Mickey-Ohren inspiriert ist." Außerdem bekommt man einen Sammel-Pin und einen Aufkleber.

➤ Die Mickey Mouse Beats Solo 3 Wireless Kopfhörer gibt's hier für 329,95 Euro.

iPhone XS Max Cases und Apple Watch Armbänder

Darüber hinaus hat Apple sein Sortiment für iPhone-Cases aufgestockt.

So bietet Apple das Leder Case für das iPhone XS Max nun auch in Waldgrün an, die Silikon-Cases wurden um die Farbe Lavendelgrau erweitert.

Seit kurzer Zeit ist die Armbandfarbe "Nektarine" auch für die Apple Watch erhältlich. Interessierte sollten nicht allzu lange mit einer Kaufentscheidung warten - die Erfahrung zeigt, dass neue Farben sehr schnell ausverkauft sind.

Spezial Apple Shopping Event am Freitag

Ab Freitag gibt es bei Apple ein viertägiges Verkaufsevent. Auf der Webseite verspricht Apple besondere Angebote , die bis zum 26. November andauern sollen. Auf welche Produkte es aber Preisnachlässe gibt und wie hoch die ausfallen, ist noch nicht bekannt.