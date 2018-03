Neues Macbook Air wird billiger und kommt im Frühling

Das Macbook Air wird wohl von Apple doch noch nicht in die Rente geschickt, sondern erhält eine Aktualisierung.

Vergrößern Macbook Air © Markus Schelhorn

Update: Apple schickt das Macbook Air womöglich doch nicht in den Ruhestand, sondern bringt im zweiten Quartal 2018 ein überarbeitetes und noch günstigeres Modell. Dies schreibt der in der Regel recht gut informierte KGI-Analyst Ming Chi Kuo in einer Investorennotiz und bestätigt damit einen vagen Digitimes-Bericht aus dem Januar. Apple hat in den vergangenen Jahren zwar das Macbook mit 12-Zoll-Retina-Display im Markt positioniert, dieses ist aber im Vergleich zum vor zehn Jahren erstmals gebrachten Macbook Air deutlich teurer. Das Macbook Air ist daher vor allem bei Studenten weiterhin beliebt. Kuo will auch wissen, dass neue Airpods in der zweiten Jahreshälfte kommen sollen. Der bisherige Verkauf des Homepod verlaufe "mittelmäßig", genauere Details dazu nennt er nicht.

Zuletzt wurde das Macbook Air auf der WWDC 2017 aktualisiert, der Rechner hatte jedoch nur einen etwas schnelleren Prozessor erhalten.