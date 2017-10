Neues Macwelt-Special: Alles zu Safari 11

Safari 11 gibt es nicht nur als Bestandteil von macOS High Sierra, sondern auch als Update für macOS El Capitan und macOS Sierra.

Bei der neuen Version des Browsers handelt es sich aber nicht nur um eine Behebung von sicherheitsrelevanten Fehlern, und alleine schon deshalb sollte man Safari 11 installieren. Sondern es sind auch neue Funktionen hinzugekommen. Unter allen Betriebssystemen gibt es nun in den Einstellungen von Safari eine Abteilung „Websites“. Hier lassen sich für jede Website spezifische Vorgaben für die in Safari installierte Werbeblocker, auf Webseiten automatisch startende Videos, den Reader, die Übermittlung von Standortinformationen sowie für die Benutzung von Mikrofon und Kamera durch die jeweilige Webseite machen. Siehe hierzu den Abschnitt „Werbung in Safari“. Darüber hinaus hat Apple die Mediensteuerung für HTML-Medien verbessert, den Speicherverbrauch von in Tabs geöffneten Webseiten und von installierten Erweiterungen reduziert sowie die Arbeitsgeschwindigkeit verbessert. Nur unter High Sierra gibt es eine neue Technologie zur Verhinderung des Seiten übergreifenden Trackings, die Apple mit „Intelligent Tracking Prevention“ bezeichnet. Näheres dazu finden Sie im Artikel „Safari 11: Tracking und Sicherheit“.

