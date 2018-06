Neues Special: Alles zur WWDC

Die WWDC geht zu Ende und wir haben in dieser Woche viel Neues erfahren. Lesen Sie kompakt alles über Mojave und iOS 12 in unserer digitalen Ausgabe.

Die 5000 nach San Jose gereisten Entwickler machen sich wieder auf den Heimweg, den Kopf voller Eindrücke. Der ein oder andere bringt von der Party Bash mit dem Live-Konzert der Band "Panic! At The Disco" noch einen Kater mit, doch das Gros der Programmierer dürfte sich nun Gedanken machen, das Gelernte umzusetzen. Etwa die eigenen iOS-Apps mit Hilfe von CoreML mit selbstlernenden Algorithmen auszustatten oder für die Mac-Anwendungen einen hübschen Dark Mode aufsetzen.

Es steht also ein arbeitsreicher Sommer bevor, für Entwickler in und außerhalb Cupertino. Im Herbst werden wir dann auf unseren Produktivmaschinen Mojave und iOS 12 installieren - bis dahin ein wenig vorsichtig Beta-Versionen testen.

In unserem Special haben wir nochmals zusammengefasst, was es alles auf der WWDC an Neuheiten zu bestaunen gab und welche Auswirkungen diese haben.



Wir wünschen viel Lesevergnügen! Das Special erhalten Sie ab Freitag Nachmittag in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.