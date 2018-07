Neues Special: Gute Reise - Sommer 2018

Endlich Ferien. Beziehungsweise: Bald. Oder immerhin: Noch. Unser Reise-Special versammelt allerlei Ratgeber rund um die schönste Zeit des Jahres.

Noch eine Woche Schule in Baden-Württemberg und Bayern, dann gehen auch die südlichsten Bundesländer endlich in die Ferien. Für eine kurze Zeit wird dann die gesamte Republik frei haben, aber am 6. August geht in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Schule wieder los.

Bleiben dort immerhin noch zwei Wochen Zeit für Müßiggang, Urlaub und Reise. Auf diese nimmt man ja gerne seine digitalen Gerätschaften mit. Wir haben daher in diesem Special allerlei Ratgeber rund um die Reise mit iPhone, iPad und Mac zusammengestellt. Was Sie etwa vor dem Urlaub beachten müssen. Welches Zubehör hilft. Womit Sie die sensiblen Gerätschaften transportieren. Und für Fernreisen außerhalb die EU nicht ganz unwichtig: Wie Sie Ihr Internet mit an den Strandkorb oder auf die Berghütte nehmen.

Wir wünschen schöne Ferien, einen erholsamen Urlaub und gute Reise! Vor allem aber viel Lesevergnügen.Das Special erhalten Sie ab Freitag Nachmittag in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.