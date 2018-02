Neues Special: HomePod in der Hörprobe

Der HomePod ist da! Lesen Sie in unserem Special alles, was Sie über den smarten Lautsprecher wissen müssen: Klang, Komfort, Mankos.

Lange genug haben wir ja gewartet, genau genommen seit Juni letzten Jahres. Aber nun hat Apple den auf der WWDC 2017 angekündigten smarten Lautsprecher HomePod endlich in den Handel gebracht - wenn auch zunächst nur in UK, USA und Australien. Irgendwann im Frühjahr wird Apple aber auch mit der Lokalisierung für Deutschland und Frankreich fertig sein und den HomePod auf dem Kontinent verkaufen.

Wir haben uns schon mal ein Exemplar in UK besorgt und probegehört. Was wir dabei herausgefunden haben, wie man den HomePod besser machen könnte und welche Erfahrungen andere Tester machten, lesen Sie in der neuen Digital-Ausgabe der Macwelt.

