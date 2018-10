Neues Special: iPhones und Zubehör im Test

Viel zu tun, in den Labors und auf den Prüfständen: Apple verwöhnt uns mit vielen neuen Produkten. Aber nicht nur Apple.

Das iPhone-Setup für das Jahr 2018 ist komplett, nach dem iPhone XS und XS Max ist nun auch das iPhone XR in den Handel gelangt. Ebenso in unser Testcenter - die Ergebnisse sind teilweise überraschend und das iPhone XR erweist sich als Knüller, auf den viele gewartet haben.

Apple wird es in diesem Jahr aber nicht bei einer Renovierung und dem Ausbau seiner iPhone-Reihe belassen, neue iPad Pro und vor allem Macs stehen auf dem Plan. Zur Präsentation hat Apple am 30. Oktober nach New York eingeladen, in ein Opern-Haus in Brooklyn. Sehen wir eine romantische, eine komische, eine wuchtige Oper? Auf jeden Fall jede Menge neue Produkte, auf die sich unsere Tester schon jetzt freuen - wir geben einen ersten Ausblick.

Nicht vergessen dürfen wir dabei aber, dass es neben Apple noch andere Unternehmen gibt, die uns wertvolle und nützliche Elektronik anbieten. Wir hatten in den letzten Wochen in unserem Testcenter einiges an Zubehör und für das Smart Home überprüft, an unseren Ergebnissen wollen wir Sie in diesem Special teilhaben.



