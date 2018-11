Neues Special: Kaufberatung iPhone

Wollen Sie sich selbst oder jemand anderen mit einem neuen oder gebrauchten iPhone beschenken? Oder darf es etwas Zubehör sein? Wir haben Tipps für Sie.

Das Weihnachtsgeschäft 2018 wird für Apple zur Premiere. Denn erstmals werden wir nicht mehr erfahren, wie viele Abermillionen von Geräten Cupertino im Dezemberquartal verkauft. Wie Finanzchef Luca Maestri und CEO Tim Cook bei der letzten Bilanzpressekonferenz Anfang November angekündigt hatten, werde Apple fortan nur noch Umsatzzahlen nennen.

Das ist einerseits schade, anderseits konsequent. Denn der erste Blick galt doch immer der Frage nach dem "Mehr". Nur ist der Smartphonemarkt seit gut zwei Jahren recht gesättigt - und die Verkaufskurve verläuft flach. Was man aber erst auf den zweiten Blick sieht: Apple macht nach wie vor Jahr für Jahr mehr Umsatz mit seiner Hardware. Und diesem Umstand soll künftig der erste Blick gelten.

So zwischen 70 und 80 Millionen Stück werden es aber sein, die Apple im aktuellen Dreimonatsabschnitt an die Kunden bringt. Vielleicht sind Sie ja auch dabei und gönnen sich zum Fest ein neues Telefon? Oder wollen eines verschenken? Und sei es ihr zwei Jahre altes iPhone, das Sie in der Familie weiter geben, nachdem Sie ein aktuelles iPhone erworben oder vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen haben?

Unser Special versammelt die wichtigsten Tests und Kaufratgeber rund um die aktuell erhältliche iPhone-Palette mit den Modellen ab iPhone 7 und 7 Plus. Aber auch über Zubehör erfahren Sie hier und lernen etwas darüber, wie man mit dem iPhone bessere Bilder macht.

Wir wünschen viel Lesevergnügen! Das Special erhalten Sie ab Freitag Nachmittag in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.