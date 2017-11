Neues Special: Kaufberatung Mac

Unser neues Special komplettiert die Kaufratgeber der Saison: So finden Sie den richtigen Mac für sich.

Der schwarze Einkaufsfreitag läuft noch ein paar Stunden, Schnäppchen kann man allerorten machen. Sogar bei Apple, wenn auch nicht Form von Preisnachlässen beim Einkauf. Aber immerhin bekommt man Gutscheine für den Apple Store, wenn man am Freitag bei Apple einkauft, den andere den schwarzen nennen. Bei Apple heißt das "Eintägiges Shopping-Event". Gutscheine in Höhe von 100 Euro gibt es beim Kauf eines neuen iPad, iPad Pro oder iPad Mini . 50 Euro in Form künftiger Preisnachlässe legt Apple beim Kauf eines iPhone bei, beim Kauf eines Mac gar 150 Euro. Wer eine Apple Watch (Series 1) kauft, bekommt immerhin einen 25-Euro-Gutschein.

Das kann man dann gleich in Apps oder Zubehör anlegen, das macht Apple recht geschickt. Wenn es nun aber wirklich ein neuer Mac sein soll, noch heute oder an einem anderen Tag vor Weihnachten, welcher soll es dann sein? Zum Abschluss unserer vorweihnachtlichen Einkaufsratgeber haben wir ein digitales Special zusammengestellt, das diese Fragen beantworten will.

Wir wünschen viel Lesevergnügen! Das Special erhalten Sie ab Freitag Nachmittag in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.